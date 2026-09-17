Τούβλα από άμμο ερήμου: Η νέα ιδέα που δοκιμάζουν οι επιστήμονες

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου οι αμμόλοφοι μοιάζουν να μην τελειώνουν ποτέ, η άμμος δεν ήταν μέχρι σήμερα το υλικό που θα περίμενε κανείς να πρωταγωνιστήσει στην οικοδομή . Οι κόκκοι της ερήμου έχουν διαφορετικό σχήμα και χαρακτηριστικά από την άμμο που χρησιμοποιείται παραδοσιακά στις κατασκευές, με αποτέλεσμα ένα από τα πιο άφθονα υλικά της περιοχής να παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτο.

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