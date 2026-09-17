Άγρια πλάνα από τη σύλληψη κατά συρροή δολοφόνου με 80 θύματα - Ντύθηκε γυναίκα με περούκα

Snapshot Ο 33χρονος Jorlan Lopes da Silva συνελήφθη στη Βραζιλία ντυμένος γυναίκα, κρατώντας ένα μικρό παιδί που δεν ήταν δικό του.

Είναι ύποπτος για τουλάχιστον 16 δολοφονίες σε τρεις μήνες και ομολόγησε συνολικά περίπου 80 δολοφονίες σε 20 χρόνια.

Η αστυνομία τον συνέλαβε μετά από κοινή επιχείρηση και βρήκε ενδείξεις για το σημείο όπου ήταν θαμμένα πτώματα.

Μετά την ακροαματική διαδικασία, ο Jorlan κρατείται στη Δημόσια Φυλακή της Αλαγκόινια.

Αν επιβεβαιωθούν οι ισχυρισμοί του, θα είναι ο πιο αιμοσταγής κατά συρροή δολοφόνος στην ιστορία της Βραζιλίας. Snapshot powered by AI

Ένας 33χρονος άνδρας, ύποπτος για μια σειρά δολοφονιών στη βορειοανατολική Βραζιλία, συνελήφθη την περασμένη Κυριακή, με πλήρη γυναικεία αμφίεση, κρατώντας στην αγκαλιά του ένα μικρό παιδί που δεν ήταν δικό του.

Ο Jorlan Lopes da Silva συνελήφθη την Κυριακή στο Mulungu της Paraíba, μετά από κοινή επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν η Πολιτική και η Στρατιωτική Αστυνομία, καθώς και η υπηρεσία πληροφοριών της ομοσπονδιακής τροχαίας, σύμφωνα με την εφημερίδα Correio Braziliense.

Στο βίντεο φαίνεται η στιγμή που συλλαμβάνεται ο 33χρονος ύποπτος, φορώντας ένα ριγέ φόρεμα και μία περούκα με μακριά μαύρα μαλλιά, ώστε να μοιάζει με γυναίκα, σε μία προσπάθεια να παραπλανήσει τις αρχές.

Φορούσε επίσης γυναικεία σανδάλια, σκούρα γυαλιά και είχε βαμμένα νύχια. Στην αγκαλιά του είχε ένα παιδί 2 ετών, το οποίο ερευνάται πώς βρέθηκε στα χέρια του, αλλά για καλή του τύχη δεν τραυματίστηκε κατά την επιδρομή.

Νωρίτερα, οι δυνάμεις ασφαλείας εντόπισαν και σταμάτησαν ένα όχημα που χρησιμοποιούσε ο Jorlan και άλλοι φερόμενοι συνεργοί, συλλαμβάνοντας ένα άτομο μέσα σε αυτό, ενώ ο 33χρονος κατάφερε με κάποιο τρόπο να διαφύγει, σύμφωνα με τις αναφορές.

Οι αστυνομικοί έβγαλαν την περούκα, αποκαλύπτοντας τα κοντά μαλλιά του χαμογελαστού ύποπτου κατά συρροή δολοφόνου.

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Ο Jorlan είναι ύποπτος ότι είναι κατά συρροή δολοφόνος που διέπραξε τουλάχιστον 16 δολοφονίες για συμμορίες οργανωμένου εγκλήματος μόνο τους τελευταίους τρεις μήνες, σύμφωνα με την αστυνομία.

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ο Jorlan φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε περίπου 80 ανθρώπους σε διάστημα δύο δεκαετιών, ξεκινώντας από την ηλικία των 13 ετών.

Μία από τις υποθέσεις που διερευνώνται είναι η διπλή ανθρωποκτονία δύο επιχειρηματιών την 1η Αυγούστου στο Ρίο Τίντο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο Jorlan έδειξε με ακρίβεια τις αρχές προς την κατεύθυνση όπου ήταν θαμμένο ένα από τα πτώματα.

Μετά από ακροαματική διαδικασία για την προφυλάκισή του, ένας δικαστής διέταξε την κράτηση του Λόπες ντα Σίλβα και μεταφέρθηκε στη Δημόσια Φυλακή της Αλαγκόινια.

Αν αποδειχθεί αληθής ο ισχυρισμός του για 80 δολοφονίες θα είναι ο πιο αιμοσταγής κατά συρροή δολοφόνος στην ιστορία της Βραζιλίας, μετά τον Pedro Rodrigues Filho, γνωστό ως «Brazilian Dexter», ο οποίος καταδικάστηκε για 71 φόνους, αλλά ισχυρίστηκε ότι σκότωσε πάνω από 100 ανθρώπους.

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