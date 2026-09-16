Το Σπίτι της Φρίκης: 1.000.000 φωτογραφίες, 5 εξαφανίσεις - Φόβοι για δίδυμο κατά συρροή δολοφόνων

Ανάμεσα στις 5 γυναίκες που αγνοούνται είναι και η πρώην σύζυγος του πατέρα

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Το Σπίτι της Φρίκης: 1.000.000 φωτογραφίες, 5 εξαφανίσεις - Φόβοι για δίδυμο κατά συρροή δολοφόνων
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στο «Σπίτι της Φρίκης» στην Φιλαδέλφεια συνδέονται πέντε γυναίκες που αγνοούνται, μεταξύ των οποίων και η πρώην σύζυγος του Ρέιμοντ Χόρς.
  • Το FBI έχει εντείνει τις έρευνες μετά τη σύλληψη του γιου του Χόρς, Γιουτζίν, αποκαλύπτοντας ταινίες snuff, χημικές ουσίες και στοιχεία για κατά συρροή δολοφόνους.
  • Βρέθηκαν περισσότερες από 1.000.000 φωτογραφίες και ταινίες που απεικονίζουν πιθανές δολοφονίες γυναικών μέσα στο σπίτι.
  • Ο Ρέιμοντ Χόρς, ερωτικός φωτογράφος και καταδικασμένος παραγωγός ναρκωτικών, θεωρείται ύποπτος για την εξαφάνιση και πιθανό φόνο ευάλωτων γυναικών.
  • Η έρευνα συνεχίζεται, με τις αρχές να εξετάζουν υπονόμους, δεξαμενές χημικών και έγγραφα που αναφέρονται σε μεθόδους απόρριψης σωμάτων και σε γνωστούς κατά συρροή δολοφόνους.
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Εκτεταμένη είναι οι έρευνα των αμερικανικών αρχών στο αποκαλούμενο «Σπίτι της Φρίκης», στο Olney της Βόρειας Φιλαδέλφειας, καθώς υπάρχουν φόβοι πως έχουν να κάνουν όχι με έναν, αλλά με δύο κατά συρροή δολοφόνους, πατέρα και γιο, καθώς αποκαλύπτονται ανατριχιαστικά στοιχεία, με 5 γυναίκες αγνοούμενες να συνδέονται μέχρι στιγμής με το ακίνητο.

Το FBI έχει αυξήσει τον αριθμό των πρακτόρων που έχουν ανατεθεί στην εκτεταμένη έρευνα που σχετίζεται με την πρώην κατοικία του, νεκρού πλέον, φωτογράφου Ρέιμοντ «R.C.» Χόρς και του γιου του, Γιουτζίν.

Μετά τη σύλληψη του Γιουτζίν τον Ιούνιο, οι ερευνητές έκαναν πολλές ανατριχιαστικές ανακαλύψεις στο σπίτι — μεταξύ των οποίων φερόμενες ταινίες snuff με πρωταγωνιστή τον R.C. και αρκετές αγνοούμενες γυναίκες, δεξαμενές με μυστηριώδεις χημικές ουσίες, καθώς και κείμενα που αναφέρονται σε κατά συρροή δολοφόνους.

Παράλληλα, η αστυνομία της Φιλαδέλφειας εξετάζει λεπτομερώς πάνω από ένα εκατομμύριο εικόνες που προέρχονται από το «σπίτι του τρόμου».

Τώρα, οι αρχές και τα μέλη της οικογένειας λένε ότι έχουν αναγνωρίσει τη Νικόλ Φουσάρο, η οποία ήταν 27 ετών όταν εξαφανίστηκε το 2018, ως πέμπτη γυναίκα που συνδέεται με το σπίτι.

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Η Νικόλ Φουσάρο

Οι ερευνητές είχαν δηλώσει προηγουμένως ότι τον Αύγουστο βρέθηκε μια ταινία με σαφές σεξουαλικό περιεχόμενο («snuff movie»), στην οποία εμφανίζεται ο Ρέιμοντ Χόρς να στραγγαλίζει μια γυναίκα η ταυτότητα της οποίας δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Η αστυνομία είπε ότι αναγνώρισε ένα μέλος της οικογένειας του θύματος και τους το είπε και είπε ότι η ταινία snuff γυρίστηκε μέσα στο σπίτι. Οι ερευνητές δεν έχουν επιβεβαιώσει εάν η Φουσάρο είναι η γυναίκα σε αυτή την ταινία.

Ο«R.C.» Χόρς ήταν ερωτικός φωτογράφος, καταδικασμένος παραγωγός μεθαμφεταμίνης και αυτοαποκαλούμενος «κοινωνιοπαθής» που πιστεύεται ότι παρέσυρε ευάλωτες γυναίκες τοξικομανείς στο σπίτι του.

Μερικά από τα στοιχεία που ανακτήθηκαν από 50 κατασχεθέντες σκληρούς δίσκους από το σπίτι περιλαμβάνουν μια υποτιθέμενη «snuff movie» που δείχνει μια γυναίκα να στραγγαλίζεται από τον RC, η οποία πέθανε το 2025 σε ηλικία 82 ετών.

Οι αστυνομικοί άρχισαν να ερευνούν το σπίτι μετά τη σύλληψη του 44χρονου γιου του RC, Γιουτζίν, στις 19 Ιουνίου με την υποψία ότι υποδύθηκε ομοσπονδιακούς πράκτορες και κατείχε όπλα με σβησμένα σίριαλ.

Βρέθηκε σε ένα αυτοκίνητο στη Φιλαδέλφεια, με μια γυναίκα που έφερε την πλαστή ταυτότητα με τα στοιχεία μίας από τις αγνοούμενες γυναίκες, την Μπλερ Τονζέλι, η οποία εξαφανίστηκε τον Φεβρουάριο του 2023, σε ηλικία 35 ετών.

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H Μπερ Τονζέλι

Μια τραπεζική κάρτα στο όνομά της βρέθηκε μέσα στο σπίτι του Χορς, ενώ ένας φίλος είπε προηγουμένως ότι η Τονζέλι περιέγραψε τον Γιουτζίν ως «κοινωνιοπαθή» που μίλησε για τη διάλυση των σωμάτων για να τα ρίξει σ την τουαλέτα.

Η αστυνομία ανακάλυψε επίσης «snuff movie» που υποτίθεται ότι έδειχναν δύο άλλες αγνοούμενες γυναίκες: την Γκαμπριέλ Αμαράντο, 22 ετών, η οποία εθεάθη για τελευταία φορά το 2012 και τη Μαριμπέλ Φρες, 27 ετών, που εθεάθη για τελευταία φορά το 2018.

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H Γκαμπριέλ Αμαράντο

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Η Μαριμπέλ Φρες

Η πρώην σύζυγος του RC, ΜακΧέιλ, Έιμι ΜακΧέιλ 44 ετών, η οποία εθεάθη για τελευταία φορά τον Ιούνιο του 2016, είναι η πέμπτη αγνοούμενη γυναίκα που συνδέεται με το σπίτι.

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H πρώην σύζυγος Έιμι ΜακΧέλ

Οι ερευνητές συνεχίζουν να εξετάζουν τους υπονόμους κάτω από το ακίνητο, καθώς και αρκετές δεξαμενές χημικών που αγόρασε ο Γιουτζίν.

Τα έγγραφα που βρέθηκαν στο σπίτι περιλαμβάνουν ένα ανυπόγραφο χειρόγραφο σημείωμα που αναφέρεται στον κατά συρροή δολοφόνο Ted Bundy, καθώς και μεθόδους για την απόρριψη των σκουπιδιών.

Ο Γιουτζίν, ο οποίος κατηγορήθηκε τον Ιούλιο για όπλα και πλαστά διαπιστευτήρια, δεν έχει κατηγορηθεί για εγκλήματα σε σχέση με τις πέντε αγνοούμενες γυναίκες.

Η έρευνα συνεχίζεται.

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