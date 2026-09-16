Iταλία: Πέθανε σε ηλικία 112 ετών ο Βιταντόνιο Λοβάλο, ο γηραιότερος άνδρας στην Ευρώπη

Snapshot Πέθανε σε ηλικία 112 ετών ο Βιταντόνιο Λβάλο, ο γηραιότερος άνδρας στην Ευρώπη, στο Αβιλιάνο της Μπασιλικάτα.

Ο Λοβάλο ήταν επιζών ναζιστικού στρατοπέδου και διατηρούσε αξιοσημείωτη φυσική κατάσταση ακόμη και μετά τα 100 του χρόνια.

Μετά τον θάνατό του, ο γηραιότερος άνδρας στην Ευρώπη είναι ο Ζοακίμ Βαρέλα από την Πορτογαλία, ο οποίος είναι 111 ετών.

Η γηραιότερη γυναίκα στην Ευρώπη και στον κόσμο είναι η Βρετανίδα Έθελ Κέιτεραμ, που είναι 117 ετών. Snapshot powered by AI

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 112 ετών ο Ιταλός Βιταντόνιο Λοβάλο, ο οποίος κατείχε μέχρι σήμερα τον τίτλο του γηραιότερου άνδρα στην Ευρώπη. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο δήμαρχος του Αβιλιάνο, Τζουζέπε Μέκα, αποχαιρετώντας μια εμβληματική μορφή της μικρής πόλης στην περιφέρεια Μπασιλικάτα της νότιας Ιταλίας.

Γνωστός σε όλη την περιοχή με το παρατσούκλι «Τζιτόν», ο Λοβάλο γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου 1914, λίγους μήνες πριν από το ξέσπασμα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Παντρεύτηκε το 1936 και δημιούργησε μια μεγάλη οικογένεια, αποκτώντας τέσσερα παιδιά με τη σύζυγό του, η οποία απεβίωσε το 2015 σε ηλικία 98 ετών.

Ο Βιταντίονιο Λοβάλο στο 2ο παγκόσμιο πόλεμο

Στα χρόνια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου πιάστηκε αιχμάλωτος από τις ναζιστικές δυνάμεις και κρατήθηκε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης από το 1943 έως το 1945. Επέζησε, γύρισε στον τόπο του και αφιέρωσε τη ζωή του στη γη, διατηρώντας αξιοσημείωτη φυσική κατάσταση. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και μετά τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής συνέχιζε να περιποιείται ο ίδιος το αμπέλι του. «Το Αβιλιάνο έχασε ένα κομμάτι της ιστορίας του, ο Τζιτόν ήταν ένας από εμάς», ανέφερε στο μήνυμά του ο δήμαρχος της πόλης.

Ποιος αναλαμβάνει τα πρωτεία της μακροζωίας

Μετά τον θάνατο του Ιταλού υπεραιωνόβιου, ο γηραιότερος άνδρας στην Ευρώπη είναι πλέον ο Ζοακίμ Βαρέλα από την Πορτογαλία, σύμφωνα με τα στοιχεία του Gerontology Research Group (GRG). Ο Βαρέλα γιόρτασε τα 111α γενέθλιά του τον περασμένο Ιούνιο. Στη συνολική ευρωπαϊκή λίστα μακροζωίας βρίσκεται πάντως στην 32η θέση, καθώς όλες οι προηγούμενες θέσεις ανήκουν σε γυναίκες.

Στην κορυφή της γηραιάς ηπείρου αλλά και ολόκληρου του πλανήτη παραμένει η Βρετανίδα Έθελ Κέιτεραμ. Γεννημένη στις 21 Αυγούστου 1909, διανύει σήμερα το 117ο έτος της ηλικίας της.

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