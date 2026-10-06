Θάνατος στο εκτελεστικό απόσπασμα για τον μακελάρη του Φορτ Χουντ - Η πρώτη εδώ και 65 χρονια

Snapshot Ο Νιντάλ Χασάν, πρώην ταγματάρχης του αμερικανικού στρατού, θα εκτελεστεί με εκτελεστικό απόσπασμα για τη δολοφονία 13 αθώων στρατιωτών στο Φορτ Χουντ το 2009.

Η εκτέλεση αυτή θα είναι η πρώτη με πυρά από τον αμερικανικό στρατό μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και η πρώτη συνολικά μετά από 65 χρόνια.

Η απόφαση εγκρίθηκε από τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Χασάν παραδέχτηκε την πράξη του και ισχυρίστηκε ότι ήθελε να προστατεύσει τους Ταλιμπάν από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Ο τελευταίος στρατιώτης που εκτελέστηκε με πυρά από τον αμερικανικό στρατό ήταν το 1945, ενώ η τελευταία εκτέλεση στρατιώτη με άλλο μέσο έγινε το 1961. Snapshot powered by AI

Στο εκτελεστικό απόσπασμα θα οδηγηθεί ο πρώην ταγματάρχη του Στρατού των ΗΠΑ, Νιντάλ Χασάν, ο οποίος το 2009, σκότωσε 13 άοπλους Αμερικανούς στρατιώτες και τραυμάτισε άλλους 32, στο Φορτ Χουντ στο Τέξας.

Η ανακοίνωση έγινε από το Πεντάγωνο, και θα είναι η πρώτη εκτέλεση με πυρά στρατιώτη από τον αμερικανικό στρατό μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και η πρώτη μετά την τελευταία πριν από 65 χρόνια.

Η εισήγηση για την εκτέλεση στο απόσπασμα, έγινε από τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ και εγκρίθηκε από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

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Ο Χασάν, ταγματάρχης του αμερικανικού στρατού και ψυχίατρος, καταδικάστηκε σε θάνατο τον Ιούλιο του 2013.

Παραδέχτηκε στο δικαστήριο ότι ήταν ο ένοπλος του πυροβολισμού της 5ης Νοεμβρίου 2009 και ζήτησε συγγνώμη για «τυχόν λάθη».

Γεννημένος στις ΗΠΑ, Αμερικανός πολίτης παλαιστινιακής καταγωγής, ο Χασάν είπε ότι στόχευε στρατιώτες με τους οποίους επρόκειτο να αναπτυχθεί στο Αφγανιστάν και ήθελε να προστατεύσει τους Ταλιμπάν και τους ηγέτες τους από τον αμερικανικό στρατό.

Ο Χασάν μπήκε πρώτα σε ένα κέντρο επεξεργασίας στο Ford Hood και άνοιξε πυρ εναντίον στρατιωτών που συγκεντρώθηκαν εκεί για τελικούς ιατρικούς ελέγχους. Καθώς προσπαθούσαν να διαφύγουν, ο Χασάν τους ακολούθησε από την πίσω πόρτα όπου αντιμετώπισε την αστυνομία.

Συνελήφθη μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών με δύο αστυνομικούς, κατά την οποία τραυματίστηκε και έμεινε παράλυτος, καθηλωμένος έκτοτε σε αναπηρικό καροτσάκι.

Ο τελευταίος Αμερικανός στρατιώτης που εκτελέστηκε με πυρά ήταν ο Pvt. Eddie Slovik στις 31 Ιανουαρίου 1945 στη Γαλλία – τους τελευταίους μήνες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη – αφού ο κρίθηκε ένοχος για λιποταξία από στρατοδικείο.

Η τελευταία εκτέλεση οποιουδήποτε τύπου από τον αμερικανικό στρατό ήταν το 1961 στο Fort Leavenworth στο Κάνσας, όταν ο Pvt. John Bennett απαγχονίστηκε αφού καταδικάστηκε για βιασμό και απόπειρα δολοφονίας ενός 11χρονου κοριτσιού από την Αυστρία.