Η καθημερινή κατανάλωση παξιμαδιών δεν μειώνει αυτόματα τη χοληστερόλη, δεν ρυθμίζει το σάκχαρο και δεν μειώνει την αρτηριακή πίεση.

Τα κριθαρένια παξιμάδια και εκείνα από αλεύρι ολικής άλεσης μπορεί να αποτελούν καλύτερες επιλογές σε σχέση με τα παξιμάδια από επεξεργασμένο λευκό αλεύρι. Ωστόσο, η επίδρασή τους εξαρτάται από τα συστατικά, την ποσότητα που καταναλώνετε και. ειδικά όσον αφορά την αρτηριακή πίεση, από την περιεκτικότητα σε αλάτι.

Μπορούν τα κριθαρένια παξιμάδια να βοηθήσουν στην μείωση της χοληστερόλης;

Το κριθάρι περιέχει β-γλυκάνη, μια διαλυτή φυτική ίνα που μπορεί να συμβάλει στην μείωση της LDL («κακής») χοληστερόλης. Δρα, εν μέρει, μειώνοντας την επαναρρόφηση των χολικών οξέων, αναγκάζοντας έτσι τον οργανισμό να χρησιμοποιήσει περισσότερη χοληστερόλη για την αναπλήρωσή τους.

Ωστόσο, ένα κριθαρένιο παξιμάδι δεν είναι κάποια «μαγική» τροφή που μειώνει τη χοληστερόλη. Ορισμένα προϊόντα συνδυάζουν το κριθάρι με σημαντικές ποσότητες αλευριού σιταριού, ενώ η ποσότητα της β-γλυκάνης που περιέχουν είναι συχνά άγνωστη.

Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί αναγνωρίζουν ότι η καθημερινή κατανάλωση 3 γραμμαρίων β-γλυκάνης από κριθάρι συμβάλλει στην μείωση της χοληστερόλης. Δεν μπορεί, επομένως, να θεωρηθεί δεδομένο ότι ένα παξιμάδι, που φέρει απλώς την ένδειξη «κριθαρένιο», παρέχει αυτήν την ποσότητα.

Τα παξιμάδια ολικής άλεσης μπορούν, επίσης, να προσφέρουν φυτικές ίνες στο πλαίσιο μιας διατροφής φιλικής προς την καρδιά. Τα λευκά παξιμάδια (από επεξεργασμένο λευκό αλεύρι) περιέχουν, κατά κανόνα, λιγότερες φυτικές ίνες, αλλά η κατανάλωσή τους δεν συνεπάγεται απαραίτητα αύξηση της LDL («κακής») χοληστερόλης. Αυτό που έχει σημασία είναι το σύνολο της διατροφής και το τι αντικαθιστούν αυτά τα παξιμάδια.

Είναι τα παξιμάδια ολικής άλεσης καλύτερα για το σάκχαρο;

Συχνά ναι, αλλά παραμένουν τρόφιμα πλούσια σε υδατάνθρακες. Το εύπεπτο άμυλο που περιέχεται στα κριθαρένια παξιμάδια, στα παξιμάδια σιταριού και στα λευκά παξιμάδια διασπάται σε γλυκόζη. Συνεπώς, οποιοδήποτε από αυτά μπορεί να προκαλέσει αύξηση του σακχάρου στο αίμα μετά το γεύμα.

Οι ποικιλίες ολικής άλεσης παρέχουν, γενικά, περισσότερες φυτικές ίνες, οι οποίες ενδέχεται να βοηθήσουν στον μετριασμό αυτής της απόκρισης. Ωστόσο, ο όρος «ολικής άλεσης» δεν εγγυάται χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, ούτε αποτρέπει την αύξηση της γλυκόζης στο αίμα.

Η συνολική ποσότητα υδατανθράκων που καταναλώνει κανείς παραμένει καθοριστικός παράγοντας, ιδιαίτερα για τα άτομα με διαβήτη. Μια μέτρια μερίδα, συνοδευόμενη από γιαούρτι χωρίς προσθήκη ζάχαρης, ένα αυγό ή κάποια άλλη τροφή πλούσια σε πρωτεΐνη, μπορεί να αποτελέσει ένα πιο ισορροπημένο σνακ σε σύγκριση με την κατανάλωση μεγάλης ποσότητας παξιμαδιών από μόνα τους. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι οι υδατάνθρακες εξαφανίζονται.

Τι ισχύει για την αρτηριακή πίεση;

Όσον αφορά την αρτηριακή πίεση, το πρώτο πράγμα που πρέπει να ελέγξετε είναι το αλάτι και όχι το αν τα παξιμάδια είναι κριθαρένια ή ολικής άλεσης.

Ένα πλούσιο σε φυτικές ίνες παξιμάδι μπορεί, παρ' όλα αυτά, να περιέχει σημαντική ποσότητα αλατιού, ενώ η συχνή κατανάλωση αλμυρών τροφίμων μπορεί να οδηγήσει τη συνολική πρόσληψη νατρίου σε επίπεδα υψηλότερα από τα συνιστώμενα. Οι ευρωπαϊκές οδηγίες για τα καρδιαγγειακά νοσήματα συνιστούν τον περιορισμό του αλατιού στα 5 γραμμάρια (ή λιγότερο) ημερησίως.

Μην υποθέτετε ότι ένα παραδοσιακό προϊόν ή ένα προϊόν ολικής άλεσης έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Συγκρίνετε τις διατροφικές ετικέτες από διαφορετικές μάρκες.

Τι δείχνουν οι πιο πρόσφατες έρευνες

Μια ανάλυση του 2026, η οποία εξέτασε 87 τυχαιοποιημένες μελέτες, με την συμμετοχή 6.529 ενηλίκων συνολικά, διαπίστωσε ότι η αυξημένη κατανάλωση προϊόντων ολικής άλεσης συνδέεται με μικρές βελτιώσεις στα επίπεδα της LDL χοληστερόλης, της γλυκόζης νηστείας και της συστολικής αρτηριακής πίεσης.

Οι μειώσεις στη γλυκόζη και την αρτηριακή πίεση ήταν ιδιαίτερα μικρές. Το σημαντικότερο είναι ότι η έρευνα αφορούσε τα προϊόντα ολικής άλεσης γενικότερα, και όχι συγκεκριμένα τα ελληνικά παξιμάδια. Επομένως, δεν μπορεί να μας δώσει απάντηση για το πόσο θα μεταβληθούν η χοληστερόλη, η γλυκόζη και η αρτηριακή πίεση ενός ατόμου, εάν καταναλώνει ένα κριθαρένιο παξιμάδι την ημέρα.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αντικαταστήσετε ορισμένα τρόφιμα από επεξεργασμένα δημητριακά με επιλογές ολικής άλεσης (που είναι πλουσιότερες σε φυτικές ίνες), και όχι να προσθέσετε απεριόριστη ποσότητα παξιμαδιών στο τρέχον διαιτολόγιό σας.

Ποια παξιμάδια να επιλέγετε στο σουπερμάρκετ;

Τύπος Πιθανό πλεονέκτημα Τι να ελέγξετε Κριθαρένια Μπορεί να παρέχουν β-γλυκάνη και άλλες φυτικές ίνες Το ποσοστό αλευριού κριθαριού και τη συνολική περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες Ολικής άλεσης Συνήθως περιέχουν περισσότερες φυτικές ίνες σε σχέση με τα επεξεργασμένα σιτηρά Αν το αλεύρι ολικής άλεσης αποτελεί βασικό συστατικό Λευκά (από επεξεργασμένο σιτάρι) Μπορούν, επίσης, να ενταχθούν σε μια ποικίλη διατροφή Χαμηλότερη περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και συνολικούς υδατάνθρακες

Όποια κι αν είναι η ποικιλία, συγκρίνετε τους υδατάνθρακες, τις φυτικές ίνες (όταν αναγράφονται), το αλάτι και τα συστατικά ανά 100 γρ. και, στη συνέχεια, υπολογίστε τι περιέχει η συνήθης μερίδα σας.

Για παράδειγμα, εάν μια συσκευασία αναγράφει 65 γρ. υδατάνθρακες και 1,5 γρ. αλάτι ανά 100 γρ., τότε μια τυπική μερίδα 40 γρ. παρέχει 26 γρ. υδατάνθρακες και 0,6 γρ. αλάτι. Και μόνο αυτή η ποσότητα αλατιού αντιστοιχεί στο 12% της συνιστώμενης μέγιστης ημερήσιας πρόσληψης, η οποία είναι 5 γρ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι τιμές αυτές στην ετικέτα είναι ενδεικτικές και δεν αντικατοπτρίζουν τη σύνθεση κάθε παξιμαδιού ξεχωριστά.

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τους ισχυρισμούς διατροφής, ένα προϊόν μπορεί να φέρει την ένδειξη «υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες» όταν περιέχει τουλάχιστον 6 γρ. φυτικών ινών ανά 100 γρ. ή τουλάχιστον 3 γρ. ανά 100 kcal. Ο εν λόγω ισχυρισμός αφορά τις φυτικές ίνες, όχι την περιεκτικότητα του προϊόντος σε αλάτι ή την ικανότητά του να «θεραπεύει» κάποια ιατρική πάθηση.

Συμπέρασμα

Για τακτική κατανάλωση, ένα παξιμάδι κριθαρένιο ή ολικής άλεσης, με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και σχετικά χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι, αποτελεί συχνά μια συνετή επιλογή. Ωστόσο, τα παξιμάδια δεν αποτελούν «θεραπεία» για την υψηλή χοληστερόλη, τον διαβήτη ή την υπέρταση: το μέγεθος της μερίδας, η υπόλοιπη διατροφή σας και τα πραγματικά στοιχεία στην ετικέτα του προϊόντος έχουν μεγαλύτερη σημασία από την ονομασία του.

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