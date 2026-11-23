Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε την απόφαση της Nvidia να επαναφέρει τον Τζένσεν Χουάνγκ ως CEO.

Ο Τραμπ τόνισε ότι η επιστροφή του Χουάνγκ δεν απειλεί την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia χαρακτηρίστηκε σωστή από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ. Snapshot powered by AI

Την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia να επαναφέρει τον Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου (CEO) χαιρέτισε τη Δευτέρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς την ορθή.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η επιστροφή του Χουάνγκ στην ηγεσία του τεχνολογικού κολοσσού δεν εγκυμονεί κινδύνους για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia έλαβε τη σωστή και ενδεδειγμένη απόφαση να επαναφέρει τον Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει κανέναν λόγο να πιστεύει ότι η επιστροφή του Τζένσεν στη Nvidia συνιστά οποιονδήποτε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια», πρόσθεσε.

H απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia να επαναφέρει τον Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου (CEO), ήρθε μόλις 11 ημέρες μετά την παραίτησή του.

«Είναι ένας μεγάλος πατριώτης και εθνικός θησαυρός», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, υπογραμμίζοντας ότι ο Χουάνγκ είναι καθοριστικής σημασίας για «την επιτυχία και την ευημερία όχι μόνο της εταιρείας, αλλά και της αμερικανικής οικονομίας».

Ο Χουάνγκ είχε παραιτηθεί από τον τεχνολογικό κολοσσό της τεχνητής νοημοσύνης στις 12 Νοεμβρίου, έπειτα από αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις με τουλάχιστον δύο εργαζόμενες της Nvidia, καθώς και με την Άλις Χουάνγκ, με την οποία δεν έχει συγγενική σχέση.

Η τελευταία είναι επικεφαλής της Megaspeed, εταιρείας με έδρα τη Σιγκαπούρη και πελάτη της Nvidia, ενώ φέρεται να βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αμερικανικών αρχών ως ύποπτη για κατασκοπευτική δραστηριότητα υπέρ της Κίνας.

Τραμπ: Κανένας κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια

Σε εκτενή ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η επιστροφή του Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia δεν εγείρει ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Όπως ανέφερε, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση «δεν έχει κανέναν λόγο να πιστεύει ότι η επιστροφή του Τζένσεν στη Nvidia συνιστά οποιονδήποτε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια».

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς, «έχει επιβεβαιώσει ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν διαθέτει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο Χουάνγκ έχει εμπλακεί σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα».

Ωστόσο, ο Τραμπ ενθάρρυνε τη Nvidia να συνεχίσει την έρευνα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Megaspeed φέρεται να διοχέτευσε προηγμένα μικροκυκλώματα τεχνητής νοημοσύνης της αμερικανικής εταιρείας στην Κίνα, παραβιάζοντας την αμερικανική νομοθεσία περί εξαγωγών.

Η επιστροφή στη Nvidia και ο ρόλος της αμερικανικής κυβέρνησης

Η Nvidia ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ επιστρέφει στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, επισημαίνοντας ότι το διοικητικό της συμβούλιο είχε προηγουμένως «λάβει τη γνώμη υψηλόβαθμων στελεχών της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών».

Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον του Αμερικανού προέδρου, τις οποίες επικαλείται η New York Post, ο Τραμπ και ο Χουάνγκ έχουν αναπτύξει στενή φιλική σχέση.

Μάλιστα, το βράδυ της Κυριακής, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εκφράσει δημοσίως, μέσω του Truth Social, την ελπίδα ότι ο Χουάνγκ θα επέστρεφε στην προηγούμενη θέση του.

Η επαναφορά του στην ηγεσία της Nvidia έρχεται εν μέσω ερωτημάτων σχετικά με τις δραστηριότητες της Megaspeed και την πιθανή παραβίαση των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές προηγμένων τεχνολογιών προς την Κίνα.

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