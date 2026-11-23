Snapshot Στις 25 Νοεμβρίου, οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς της Αθήνας θα κάνουν στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9:00 και από τις 18:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Οι συρμοί του Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ θα λειτουργούν κανονικά από τις 9:00 έως τις 18:00 για τη διευκόλυνση των απεργών και διαδηλωτών.

Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα αν οι εργαζόμενοι σε λεωφορεία και τρόλεϊ θα συμμετάσχουν με στάσεις εργασίας ή απεργία.

Τα αιτήματα των εργαζομένων περιλαμβάνουν αυξήσεις μισθών, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και μείωση τιμών σε ρεύμα, καύσιμα και είδη πρώτης ανάγκης.

Οι εργαζόμενοι αντιτίθενται στην ακρίβεια, τη λιτότητα και τον προϋπολογισμό που συνδέουν με την πολεμική εμπλοκή. Snapshot powered by AI

Στην πανελλαδική απεργία της Τετάρτης, 25 Νοεμβρίου, θα συμμετάσχον οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αττικής, πραγματοποιώντας στάσεις εργασίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση των σωματείων εργαζομένων στα μέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό, Ηλεκτρικός, Τραμ), οι συρμοί θα εκτελούν δρομολόγια από τις 9:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των απεργών και των διαδηλωτών προς το συλλαλητήριο.

Οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν με στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9:00 το πρωί και από τις 6:00 το απόγευμα έως τη λήξη της βάρδιας.

Όσον αφορά τους εργαζόμενους στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί αν θα τραβήξουν χειρόφρενο ή αν θα συμμετέχουν και αυτοί με στάσεις εργασίας.

Τα αιτήματα των εργαζομένων στα ΜΜΜ

Τα σωματεία συμμετέχουν στην απεργιακή κινητοποίηση, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην ακρίβεια, τη λιτότητα και τον προϋπολογισμό που, όπως αναφέρουν, συνδέεται με την πολεμική εμπλοκή.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων τους είναι:

Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και ενίσχυση της χρηματοδότησης για την Υγεία και την Παιδεία.

Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, καθώς και αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας.

Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με συμβάσεις αορίστου χρόνου και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Μείωση και επιβολή πλαφόν στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων, καθώς και μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης.

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