Snapshot Ο 61χρονος συζυγοκτόνος αμφισβητεί το ιατροδικαστικό πόρισμα που αναφέρει στραγγαλισμό και σοβαρά τραύματα στη σύζυγό του.

Ζήτησε και έλαβε νέα αναβολή για να ορίσει δικό του πραγματογνώμονα και να εξετάσει ξανά τη σορό.

Ισχυρίζεται ότι τα σπασμένα πλευρά προκλήθηκαν κατά την προσπάθειά του να κάνει ΚΑΡΠΑ στη σύζυγό του.

Υποστηρίζει πως δεν τη στραγγάλισε και ότι ενήργησε εν βρασμώ ψυχής λόγω της ψυχολογικής κατάστασης και των βίαιων αντιδράσεων της γυναίκας.

Η σορός της γυναίκας έφερε προγενέστερα τραύματα, που σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, αποδεικνύουν προηγούμενη κακοποίηση. Snapshot powered by AI

Συνεχίζει να προκαλεί ο συζυγοκτόνος του Θησείου, ο οποίος επιμένει ότι η 61χρονη άγρια δολοφονημένη από τα χέρια του, σύζυγός του, ήταν αυτή που τον... ώθησε στο να τη σκοτώσει και πλέον αμφισβητεί και τον ιατροδικαστή που υποστηρίζει ότι εκτός από τον άγριο ξυλοδαρμό της, την ημέρα της ειδεχθούς δολοφονίας, της έσπασε τα πλευρά κι εν τέλει την στραγγάλισε.

Ο 61χρονος δολοφόνος, ζήτησε κι έλαβε νέα αναβολή για να απολογηθεί εν τέλει αύριο, Τρίτη (23/11), καθώς αμφισβήτησε το ιατροδικαστικό πόρισμα και θέλει να ορίσει δικό του πραγματογνώμονα για να εξετάσει τη σορό της άγρια δολοφονημένης συζύγου του.

Μιας γυναίκας, της οποίας η σορός έφερε και προγενέστερα τραύματα, γεγονός που αποδεικνύει βάσει του ιατροδικαστή, ότι και στο παρελθόν έχει δεχθεί χτυπήματα.

Ο δολοφόνος, είπε μεταξύ άλλων στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ότι τα πλευρά της, έσπασαν στην προσπάθειά του να της κάνει ΚΑΡΠΑ για να την επαναφέρει, αφού την είχε χτυπήσει κι εκείνη είχε χάσει τις αισθήσεις της.

Ο 63χρονος ισχυρίζεται ότι δεν την στραγγάλισε και πως ό,τι έκανε, το έκανε εν βρασμώ ψυχής. Κι αυτό γιατί η άτυχη γυναίκα έπασχε σύμφωνα με τον ίδιο από σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, είχε βίαιες αντιδράσεις κι εξάρσεις -μία γυναίκα που είχε φτάσει να ζυγίζει 39 κιλά...-, ότι την παρακολουθούσε γιατρός κι ότι την σκότωσε γιατί δεν άντεχε αυτή την κατάσταση.

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