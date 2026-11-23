Snapshot Το υπουργείο Δικαιοσύνης προωθεί τετράμηνη παράταση για την αποδοχή κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής.

Η παράταση θα έχει αναδρομική ισχύ για να καλύψει όσους δεν πρόλαβαν την προηγούμενη προθεσμία που έληξε στις 22 Νοεμβρίου.

Η απογραφή προστατεύει την προσωπική περιουσία του κληρονόμου από τα χρέη της κληρονομίας.

Η νέα ρύθμιση θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή ως μέρος νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η παράταση ανταποκρίνεται σε αιτήματα δικηγόρων και συμβολαιογράφων για περισσότερο χρόνο στην ολοκλήρωση της διαδικασίας. Snapshot powered by AI

Περιθώριο τεσσάρων ακόμη μηνών για να προστατεύσουν την προσωπική τους περιουσία από χρέη που κληρονόμησαν αναμένεται να αποκτήσουν πολίτες που δεν πρόλαβαν να αξιοποιήσουν την ευνοϊκή διάταξη του νέου Κληρονομικού Δικαίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Δικαιοσύνης προετοιμάζει νέα νομοθετική παρέμβαση, ανταποκρινόμενο στις πιέσεις δικηγόρων και συμβολαιογράφων, οι οποίοι ζητούν να δοθεί περισσότερος χρόνος στους κληρονόμους για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αποδοχής με το ευεργέτημα της απογραφής.

Θετική φέρεται να είναι η στάση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και του υφυπουργού Ιωάννη Μπούγα στο αίτημα που έχει τεθεί από τους επαγγελματικούς φορείς. Η παράταση που εξετάζεται θα έχει, κατά τις ίδιες πληροφορίες, διάρκεια τεσσάρων μηνών, ενώ δικηγόροι και συμβολαιογράφοι είχαν ζητήσει εξάμηνη επέκταση της προθεσμίας.

Η νέα ρύθμιση αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή στο πλαίσιο νομοσχεδίου που προωθείται άμεσα από το υπουργείο Δικαιοσύνης. Κομβικό στοιχείο της παρέμβασης θα είναι η αναδρομική ισχύς της, ώστε να συμπεριλάβει και όσους δεν κατάφεραν να κάνουν χρήση της προηγούμενης νομοθετικής πρόβλεψης, η οποία έληξε στις 22 Νοεμβρίου.

Η συγκεκριμένη διάταξη, που περιλαμβάνεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 33 του νόμου 5303/2026, έδινε τη δυνατότητα σε κληρονόμους προσώπων που είχαν αποβιώσει πριν από τη δημοσίευση του νόμου να ζητήσουν απογραφή της κληρονομίας, ακόμη και αν δεν είχαν δηλώσει εγκαίρως ότι την αποδέχονται με το ευεργέτημα της απογραφής.

Η απογραφή αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για τον περιορισμό της ευθύνης του κληρονόμου έναντι των χρεών της κληρονομίας, καθώς διασφαλίζει ότι η προσωπική του περιουσία δεν τίθεται σε κίνδυνο υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος.

Προϋπόθεση για την αξιοποίηση της ρύθμισης είναι να μην έχει επιχειρηθεί πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της ατομικής περιουσίας του κληρονόμου και να μην συντρέχει λόγος έκπτωσης από το ευεργέτημα.

Με τη νέα παράταση επιχειρείται να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία σε όσους βρέθηκαν αντιμέτωποι με κληρονομικά βάρη, χωρίς να έχουν προλάβει να κινηθούν εγκαίρως για τη διασφάλιση της περιουσίας τους.

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