Snapshot Η Συνιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος ζητά παράταση τουλάχιστον έξι μηνών για την προθεσμία αποδοχής κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής.

Η παράταση αφορά τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 33 του ν. 5303/2026, η οποία ισχύει για κληρονόμους προσώπων που απεβίωσαν πριν από τη δημοσίευση του νόμου.

Η τρέχουσα προθεσμία λήγει στις 20 Νοεμβρίου 2026 και σχετίζεται με την υποβολή αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 838 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η διάταξη δεν έγινε ευρέως γνωστή στους πολίτες που θα μπορούσαν να επωφεληθούν, γεγονός που δικαιολογεί την ανάγκη για επιπλέον χρόνο.

Ο κοινωνικός χαρακτήρας της διάταξης αποτελεί βασικό λόγο για τη διεκδίκηση της παράτασης από τους συμβολαιογράφους. Snapshot powered by AI

Παράταση τουλάχιστον έξι μηνών στην προθεσμία που έχουν στη διάθεσή τους οι κληρονόμοι για να αποδεχθούν κληρονομιά με το ευεργέτημα της απογραφής ζητά η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, καθώς, όπως επισημαίνει, η σχετική νομοθετική ρύθμιση δεν έγινε ευρέως γνωστή στους πολίτες που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από αυτήν.

Με επιστολή της προς τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Ιωάννη Μπούγα, η Συντονιστική Επιτροπή ζητά την παράταση της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 33 του ν. 5303/2026, η οποία προβλέπει ειδική δυνατότητα αποδοχής κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής για κληρονόμους προσώπων που είχαν αποβιώσει πριν από τη δημοσίευση του νόμου.

Η ισχύουσα προθεσμία λήγει στις 20 Νοεμβρίου 2026 και αφορά την υποβολή αίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 838 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ωστόσο, οι συμβολαιογράφοι θεωρούν ότι απαιτείται επιπλέον χρόνος, επικαλούμενοι τον κοινωνικό χαρακτήρα της διάταξης και το γεγονός ότι δεν υπήρξε επαρκής ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

«Λόγω του κοινωνικού χαρακτήρα της διατάξεως αυτής, η οποία δυστυχώς δεν έγινε ευρέως γνωστή, ώστε να υπαχθούν αρκετοί πολίτες σε αυτήν», αναφέρουν χαρακτηριστικά στην επιστολή τους, ζητώντας να παραμείνει ανοιχτό το σχετικό παράθυρο για ένα ακόμη εξάμηνο.

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