Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα της Allwyn. Την τελευταία εβδομάδα, από τις 10 έως τις 16 Νοεμβρίου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Allwyn στη Θεσσαλονίκη, επέλεξε το στοίχημα «Τελικό Αποτέλεσμα» σε 8 αγώνες από το Nations League, το Σούπερ Καπ της Αργεντινής και τα προκριματικά του Euro U21 και παίζοντας σύστημα 6-7-8 κέρδισε 21.530,15 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, στο Σκορ 6 της 3ης ιπποδρομίας από το Greyville, ένας νικητής κέρδισε 2.610 ευρώ.