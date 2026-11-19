Snapshot Το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο MV Mwanza προσέκρουσε σε βράχο της λίμνης Βικτώρια κατά την προσπάθεια αποφυγής σύγκρουσης με άλλο σκάφος.

Ο καπετάνιος έκανε ελιγμό για να αποφύγει σύγκρουση, με αποτέλεσμα το πλοίο να πέσει στον βράχο Μπίσμαρκ.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από το περιστατικό.

Το MV Mwanza είναι το μεγαλύτερο οχηματαγωγό πλοίο στη λίμνη Βικτώρια, με χωρητικότητα έως 1.200 επιβάτες και 400 τόνους φορτίου.

Η κυβέρνηση της περιφέρειας Μουάνζα ξεκίνησε εκτεταμένη έρευνα για το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Εκτεταμένη έρευνα ξεκινά η κυβέρνηση της περιφέρειας της Μουάνζα, στην Τανζανία, αφού το επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο MV Mwanza προσέκρουσε στον βράχο Μπίσμαρκ της λίμνης Βικτώρια την Τετάρτη (18/11).

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, ο καπετάνιος του MV Mwanza, στην προσπάθειά του να κάνει έναν ελιγμό προκειμένου να μην συγκρουστεί με ένα άλλο σκάφος, έπεσε πάνω στον βράχο γύρω στις 10:30 το πρωί της Τετάρτης.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν ευρέως στα social media δείχνουν το πλοίο να πλέει με ταχύτητα προς τον βράχο Μπίσμαρκ.

Στη συνέχεια, μόλις προσέκρουσε στον βράχο, το πλοίο τραντάχτηκε απότομα και ακινητοποιήθηκε. Στη συνέχεια, επιβάτες βγήκαν πανικόβλητοι στο κατάστρωμα για να δουν τι συμβαίνει.

Το πλοίο έχει μήκος 93,6 μέτρα και μπορεί να μεταφέρει ως και 1.200 επιβάτες, αποτελώντας το μεγαλύτερο οχηματαγωγό πλοίο στη λίμνη Βικτώρια. Μπορεί, επίσης, να μεταφέρει 400 τόνους φορτίου και περισσότερα από 20 οχήματα.

«Το πλοίο κόντεψε να χτυπήσει ένα επιβατηγό οχηματαγωγό που ερχόταν από τη Σενγκερέμα», είπε αυτόπτης μάρτυρας στο τοπικό ειδησεογραφικό μέσο The Citizen Reporter.

«Αν (ο καπετάνιος) δεν είχε αντιδράσει τόσο γρήγορα, το MV Mwanza θα είχε χτυπήσει περισσότερο», συνέχισε

Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Το πλοίο, το οποίο ολοκληρώθηκε και καθελκύστηκε πρόσφατα, φέρεται να κόστισε περίπου 120,56 δισεκατομμύρια σελίνια Τανζανίας (περίπου 41, 3 εκατ. ευρώ), σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός Μεταφορών.

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