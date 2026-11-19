Snapshot Υψηλή κίνηση καταγράφεται σε λεωφόρο Κηφισού (κάθοδος), Κηφισίας (άνοδος), Βασιλίσσης Σοφίας (κάθοδος) και οδό Σταδίου.

Καθυστερήσεις 10-15 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, στην έξοδο για Λαμία.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 5-10 λεπτά στο ίδιο σημείο.

Οι οδηγοί συνιστάται να είναι προσεκτικοί και να προγραμματίσουν επιπλέον χρόνο για τις διαδρομές τους. Snapshot powered by AI

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου 2026, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, εξαιτίας και τροχαίου ατυχήματος.

Ειδικότερα, δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφεται στη λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως, στο ρεύμα προς Πειραιά, στην περιοχή του Περιστερίου, λόγω σύγκρουσης οχημάτων.

Την ίδια ώρα, αυξημένη είναι η κίνηση και σε άλλους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας. Προβλήματα καταγράφονται στη λεωφόρο Κηφισού στην κάθοδο, στη λεωφόρο Κηφισίας στην άνοδο, στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας στην κάθοδο, καθώς και στην οδό Σταδίου.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, τόσο στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο όσο και προς Ελευσίνα.

Συγκεκριμένα, οι οδηγοί που κινούνται προς Αεροδρόμιο θα συναντήσουν καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στην έξοδο για Λαμία, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα οι καθυστερήσεις στο ίδιο σημείο υπολογίζονται σε 5 έως 10 λεπτά.