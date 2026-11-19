Snapshot Η νέα εξέταση αίματος με τον βιοδείκτη pTau217 υποστηρίζει τον εντοπισμό και τον αποκλεισμό της παθολογίας του αμυλοειδούς που σχετίζεται με τη νόσο Alzheimer.

Η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα για άτομα με πρώιμα συμπτώματα γνωστικής έκπτωσης.

Η νέα εξέταση είναι διαθέσιμη σε διαγνωστικά κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με στόχο τη μείωση της διαγνωστικής αβεβαιότητας και την καλύτερη φροντίδα των ασθενών. Snapshot powered by AI

Μια νέα εξέταση αίματος για τη νόσο Alzheimer είναι πλέον διαθέσιμη και στη χώρα μας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, για άτομα με συμπτώματα ή αναφερόμενες ενδείξεις γνωστικής έκπτωσης.

Η εξέταση αξιοποιεί τον βιοδείκτη pTau217 και έχει σχεδιαστεί ώστε να συμβάλλει τόσο στον εντοπισμό όσο και στον αποκλεισμό της παθολογίας του αμυλοειδούς που σχετίζεται με τη νόσο Alzheimer.

Η διαγνωστική μέθοδος

Ο βιοδείκτης pTau217 σχετίζεται με την παθολογία του αμυλοειδούς, η οποία αποτελεί βασικό βιολογικό χαρακτηριστικό της νόσου Alzheimer. Μέσω της συγκεκριμένης εξέτασης, προσδιορίζεται ποσοτικά η φωσφορυλιωμένη πρωτεΐνη Tau (pTau) 217 στο πλάσμα.

Η εξέταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους κλινικούς ιατρούς, σε συνδυασμό με άλλες κλινικές πληροφορίες, για την αξιολόγηση των ασθενών και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την περαιτέρω διαγνωστική διερεύνηση. Σημειώνεται ότι διατηρεί ακρίβεια συγκρίσιμη με εκείνη των αναλύσεων εγκεφαλονωτιαίου υγρού, όταν αυτές αξιολογούνται έναντι της μεθόδου αναφοράς PET-CT. Παράλληλα, προσφέρει μια πιο εύχρηστη, ελάχιστα επεμβατική εναλλακτική λύση μέσω συνήθους αιμοληψίας.

Η Elecsys® pTau217, όπως είναι το όνομα της εξέτασης, έχει λάβει πιστοποίηση CE σύμφωνα με τον Κανονισμό για τα In Vitro Διαγνωστικά Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (IVDR). Η πιστοποίηση βασίστηκε σε δεδομένα αναδρομικών μελετών, σε πληθυσμό πραγματικών συνθηκών κλινικής πρακτικής. Οι μελέτες περιλάμβαναν άτομα στα πρώιμα στάδια της νόσου Alzheimer, με υποκειμενική γνωστική έκπτωση, ήπια γνωστική διαταραχή ή ήπια άνοια. Σε αυτά τα στάδια, οι άνθρωποι μπορεί να παρατηρούν αλλαγές στη μνήμη τους, διατηρώντας, ωστόσο, την αυτονομία τους στην καθημερινή ζωή. Η αξιολόγηση της εξέτασης σε αυτόν τον πληθυσμό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η έγκαιρη παρέμβαση στα αρχικά στάδια της νόσου έχει τις περισσότερες πιθανότητες να συμβάλει στη διατήρηση της αυτονομίας και στην επιβράδυνση της εξέλιξης της γνωστικής έκπτωσης.

Έγκαιρη ανίχνευση

Η έγκαιρη ανίχνευση της παθολογίας του αμυλοειδούς είναι καθοριστικής σημασίας για τη διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου Alzheimer. Βοηθά τους ασθενείς, τις οικογένειες και τους φροντιστές τους να κατανοήσουν την αιτία των συμπτωμάτων, να αποκτήσουν πρόσβαση στην κατάλληλη φροντίδα και να συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό των επόμενων βημάτων.

Ωστόσο, η έγκαιρη και ακριβής διάγνωση παραμένει σημαντική πρόκληση. Μέχρι τώρα, απαιτούνται κατά μέσο όρο περίπου 3,5 χρόνια από την εμφάνιση των συμπτωμάτων, ενώ εκτιμάται ότι το 75% των ανθρώπων που ζουν με άνοια παραμένουν αδιάγνωστοι. Η Elecsys® pTau217 μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, υποστηρίζοντας τον αξιόπιστο εντοπισμό της παθολογίας του αμυλοειδούς σε άτομα με πρώιμα συμπτώματα γνωστικής έκπτωσης.

Τη διαθεσιμότητα στην Ελλάδα της νέας εξέτασης αίματος, σε διαγνωστικά κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε η Roche Diagnostics Hellas. Ο Siete Braak, Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, δήλωσε:«Η πρόοδος στη διάγνωση της νόσου Alzheimer αποκτά πραγματική αξία όταν μπορεί να αξιοποιηθεί στην καθημερινή κλινική πράξη, προς όφελος των ασθενών, των οικογενειών τους και του συστήματος υγείας. Στη Roche Diagnostics Hellas, στόχος μας είναι να συμβάλουμε στη μείωση της διαγνωστικής αβεβαιότητας και στη διαμόρφωση μιας πιο αποτελεσματικής διαγνωστικής διαδρομής, που θα επιτρέπει στους επαγγελματίες υγείας να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να κατευθύνουν τους ασθενείς στην κατάλληλη φροντίδα. Η ενίσχυση των διαγνωστικών δυνατοτήτων αποτελεί για εμάς ουσιαστική επένδυση στην ποιότητα της περίθαλψης και στην καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του συστήματος υγείας».