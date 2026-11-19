Φανταστείτε να μπαίνετε στο δωμάτιό σας και να ανάβετε τα φώτα, να ελέγχετε συσκευές ή να ρυθμίζετε τον χώρο μελέτης σας χωρίς να αγγίξετε διακόπτη. Ινδός το έκανε πράξη με μια ιδιοκατασκευή έξυπνου δωματίου εμπνευσμένη από τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης Jarvis του Τόνι Σταρκ από τις ταινίες Iron Man.

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