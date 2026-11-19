Ινδός έφτιαξε έξυπνο δωμάτιο με φωνητικές εντολές εμπνευσμένο από τον Jarvis του Iron Man
Ινδός έφτιαξε ένα έξυπνο δωμάτιο με φωνητικές εντολές και λειτουργία μελέτης, εμπνευσμένος από τον Jarvis του Iron Man.
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Φανταστείτε να μπαίνετε στο δωμάτιό σας και να ανάβετε τα φώτα, να ελέγχετε συσκευές ή να ρυθμίζετε τον χώρο μελέτης σας χωρίς να αγγίξετε διακόπτη. Ινδός το έκανε πράξη με μια ιδιοκατασκευή έξυπνου δωματίου εμπνευσμένη από τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης Jarvis του Τόνι Σταρκ από τις ταινίες Iron Man.
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