Snapshot Η γυναίκα στο Θησείο πέθανε από στραγγαλισμό, με εκτεταμένους μώλωπες και κατάγματα στα πλευρά, σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή.

Η σορός έφερε πρόσφατους και παλαιότερους μώλωπες, αμυντικές αμυχές και σημάδια ξυλοδαρμού.

Ο σύζυγος παραδέχθηκε ότι τη χτύπησε και ισχυρίστηκε πως δεν κατάλαβε ότι την στραγγάλισε μέχρι να χάσει τις αισθήσεις της.

Γείτονες ανέφεραν προηγούμενες εντάσεις και φασαρίες στο σπίτι, ενώ η Αστυνομία είχε κληθεί σε ένα παλαιότερο περιστατικό.

Δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας πριν από το συμβάν. Snapshot powered by AI

Σοκ προκαλεί το πόρισμα του ιατροδικαστή για τον θάνατο της γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε ξαπλωμένη, χωρίς τις αισθήσεις της στο σπίτι της στο Θησείο, όπου διέμενε με τον καθ' ομολογίαν δολοφόνο σύζυγό της.

Από την εξέταση της σορού προέκυψε ότι ο θάνατός της προήλθε από στραγγαλισμό, ενώ έφερε εκτεταμένους μώλωπες στο πρόσωπο και σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η γυναίκα έφερε τόσο πρόσφατους όσο και παλαιότερους μώλωπες, καθώς και αμυντικές αμυχές, ενώ διαπιστώθηκαν και κατάγματα στα πλευρά, τα οποία φέρεται να προκλήθηκαν από τον ξυλοδαρμό.

Ο άνδρας, από την πλευρά του, φέρεται να υποστήριξε ότι αρχικά τη χτύπησε στο στήθος και στη συνέχεια στον λαιμό, ισχυριζόμενος πως δεν αντιλήφθηκε ότι την έσφιξε τόσο δυνατά ώστε να της προκαλέσει τον θάνατο. Παράλληλα, υποστήριξε ότι προσπάθησε να της κάνει ΚΑΡΠΑ, όταν αντιλήφθηκε ότι δεν είχε τις αισθήσεις της. Παρόλα αυτά, δεν έχει δώσει εξηγήσεις για τα κίνητρα που τον οδήγησαν στο να σκοτώσει με αυτόν τον ειδεχθή τρόπο την άτυχη γυναίκα.

Μόλις ολοκληρωθεί η δικογραφία, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Οι μαρτυρίες για προηγούμενα επεισόδια

Την ίδια ώρα, μαρτυρίες γειτόνων αποκαλύπτουν ότι στη σχέση του ζευγαριού είχαν καταγραφεί κατά το παρελθόν εντάσεις και καβγάδες. Όπως αναφέρουν, κατά καιρούς άκουγαν φωνές και φασαρίες από το σπίτι, ενώ σε ένα περιστατικό η κατάσταση φέρεται να ξέφυγε τόσο, ώστε να χρειαστεί η παρέμβαση γειτόνισσας, η οποία προσπάθησε να τους χωρίσει.

Μάλιστα, σε ένα από τα προηγούμενα επεισόδια είχε κληθεί και η Αστυνομία. Ωστόσο, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν υπάρχει καταγεγραμμένο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Διαβάστε επίσης