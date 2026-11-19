Snapshot Ο θάνατος της 61χρονης γυναίκας στο Θησείο προκλήθηκε από στραγγαλισμό, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση.

Η γυναίκα έφερε τραύματα στο στήθος, λαιμό, πρόσωπο και σημάδια από προηγούμενα χτυπήματα.

Ο 63χρονος σύζυγος ομολόγησε ότι χτύπησε τη γυναίκα κατά τη διάρκεια καβγά, με αποτέλεσμα τον θάνατό της.

Η σορός της γυναίκας παραλήφθηκε από γραφείο κηδειών και ο δράστης κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Ακρόπολης με κατηγορία ανθρωποκτονίας. Snapshot powered by AI

Από στραγγαλισμό προκλήθηκε ο θάνατος της 61χρονης, την οποία δολοφόνησε ο σύζυγός της δολοφόνησε μέσα στο σπίτι της στο Θησείο.

Ο ιατροδικαστής, διαπίστωσε ότι η γυναίκα έφερε μεταξύ άλλων τραύματα στο στήθος, στον λαιμό και στο πρόσωπο, ενώ κατά πληροφορίες, η θανούσα έφερε και σημάδια από προγενέστερα χτυπήματα.

Κατά την ιατροδικαστική εξέταση, διαπιστώθηκε ότι ο θάνατός της προκλήθηκε από στραγγαλισμό.

Αφού εξετάστηκε η σορός της γυναίκας, παραλήφθηκε από γραφείο κηδειών, ενώ ο 63χρονος καθ' ομολογίαν δολοφόνος οδηγήθηκε σιδηροδέσμιος στο Αστυνομικό Τμήμα της Ακρόπολης, όπου και κρατείται.

Το χρονικό της δολοφονίας

Η 61χρονη εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο διαμέρισμά της, στην οδό Αίθρας, στην περιοχή του Θησείου, έπειτα από τηλεφώνημα του 63χρονου συζύγου της στις Αρχές.

Ο άνδρας κάλεσε αρχικά το ΕΚΑΒ και στη συνέχεια την Άμεση Δράση, ενημερώνοντας ότι είχε χτυπήσει τη σύζυγό του και πως εκείνη βρισκόταν αναίσθητη στο πάτωμα.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο μαζί με το πλήρωμα του ΕΚΑΒ βρήκαν τη γυναίκα βαριά τραυματισμένη και χωρίς τις αισθήσεις της. Σύμφωνα με πληροφορίες, έφερε εκτεταμένους μώλωπες σε όλο της το σώμα.

Ο 63χρονος συνελήφθη και, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να παραδέχθηκε ότι χτύπησε τη σύζυγό του κατά τη διάρκεια καβγά, με αποτέλεσμα τον θάνατό της. Στο διαμέρισμα μετέβη και ιατροδικαστής, ενώ ο άνδρας οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ακρόπολης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ενώ μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχει δώσει σαφείς εξηγήσεις στους αξιωματικούς της ασφάλειας για τα κίνητρα, τα οποία τον οδήγησαν να σκοτώσει τη σύζυγό του.

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