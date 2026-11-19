Snapshot Ένας 63χρονος ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τη 61χρονη σύζυγό του στο σπίτι τους στο Θησείο.

Ο δράστης κάλεσε ο ίδιος την Άμεση Δράση και παραδόθηκε χωρίς αντίσταση.

Η γυναίκα έφερε πολλαπλά τραύματα σε όλο το σώμα και το κεφάλι, που προκάλεσαν τον θάνατό της.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ασθενοφόρο και ιατροδικαστής για την αυτοψία και νεκροψία.

Η αστυνομία διεξάγει προανάκριση για να διαλευκάνει τα αίτια της γυναικοκτονίας. Snapshot powered by AI

Ο βάναυσος ξυλοδαρμός από τον σύζυγό της, επέφερε τον θάνατο της 61χρονης γυναίκας, η οποία πέθανε τα ξημερώματα της Πέμπτης στο σπίτι που διέμενε με τον δολοφόνο σύζυγό της, στην οδό Αίθρας στο Θησείο.

Το νέο αποτρόπαιο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας κατέληξε σε βίαιη γυναικοκτονία, με τον θύτη να ειδοποιεί ο ίδιος τις Αρχές για να ενημερώσει το κέντρο της Άμεσης Δράσης, ότι η γυναίκα του έμεινε αναίσθητη από το ξύλο που της έριξε και εν τέλει κατέληξε...

Η στιγμή της σύλληψης του συζυγοκτόνου

Το χρονικό του εγκλήματος

Η γυναικοκτονία εκτυλίχθηκε περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα, σε σπίτι επί της οδού Αίθρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, ο 63χρονος επιτέθηκε με ιδιαίτερη αγριότητα στη γυναίκα, καταφέρνοντάς της πολλαπλά χτυπήματα σε όλο το σώμα και στο κεφάλι, τα οποία αποδείχθηκαν μοιραία.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ανέφερε χαρακτηριστικά στο τηλεφωνικό κέντρο:

«Ελάτε, χτύπησα τη γυναίκα μου και δεν έχει τις αισθήσεις της».

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τον δράστη να τους περιμένει στον τόπο του εγκλήματος, όπου και παραδόθηκε χωρίς αντίσταση.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο, διαπίστωσαν απλά τον θάνατο της γυναίκας, καθώς είχε ήδη καταλήξει από τον άγριο ξυλοδαρμό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η γυναίκα έφερε πολλαπλά τραύματα σε όλο της το σώμα, ενώ επί τόπου έσπευσε και ιατροδικαστής για να διενεργήσει την πρώτη νεκροψία στη σορό και να προχωρήσει στη σχετική αυτοψία του χώρου.

Ο 63χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης συνελήφθη και κρατείται, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει αποκαλύψει στους αστυνομικούς τους λόγους για τους οποίους σκότωσε εν ψυχρώ τη σύζυγό του.

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