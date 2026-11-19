Snapshot Η 61χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε από τον 63χρονο σύζυγό της στο σπίτι τους στο Θησείο, ύστερα από καβγά.

Ο σύζυγος κάλεσε το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία, παραδεχόμενος την πράξη του, και συνελήφθη με κατηγορίες για ανθρωποκτονία.

Η γυναίκα είχε σοβαρά προβλήματα υγείας και είχε απομακρυνθεί από την κοινωνική ζωή, ενώ το ζευγάρι δεν είχε προηγούμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Γείτονας που γνώριζε το ζευγάρι για 25-30 χρόνια δεν είχε αντιληφθεί εντάσεις και εκφράζει αδυναμία να κατανοήσει την πράξη, εκτιμώντας ότι «ίσως δεν άντεξε άλλο ο άνθρωπος».

Οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας και η κατάσταση πίσω από την κλειστή πόρτα του σπιτιού διερευνώνται από τις Αρχές. Snapshot powered by AI

Σοκαρισμένη εμφανίζεται η γειτονιά στο Θησείο μετά τη δολοφονία γυναίκας ηλικίας 61 ετών από τον 63χρονο σύζυγό της, μέσα στο σπίτι τους, τις πρώτες πρωινές ώρες. Άνθρωποι που γνώριζαν το ζευγάρι αδυνατούν να πιστέψουν όσα συνέβησαν, ενώ κάτοικος της περιοχής, η οποία λέει ότι είχε προσωπική επαφή και με τους δύο, περιγράφει την εικόνα που είχε σχηματίσει για την καθημερινότητά τους.

Ερωτήματα προκαλεί η αμφίσημη και δυσεξήγητη αναφορά της στον 63χρονο δολοφόνο της συζύγου του, καθώς, ενώ η γειτόνισσα δηλώνει πως δεν μπορεί να εξηγήσει την πράξη του, καταλήγει να λέει: «Ίσως δεν άντεξε άλλο ο άνθρωπος». Η γυναίκα μιλά με συγκίνηση για το ζευγάρι, το οποίο, όπως αναφέρει, γνώριζε εδώ και περίπου 25 με 30 χρόνια.

«Ήταν καλή γυναίκα και αρρώστησε. Ήτανε κλεισμένη μέσα στο σπίτι της. Είχα χρόνια να τη δω, γιατί δεν έβγαινε έξω, δεν ήθελε να βλέπει κόσμο», αναφέρει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας πως η 61χρονη είχε απομακρυνθεί από την κοινωνική ζωή λόγω της κατάστασης της υγείας της.

Δείτε τη μαρτυρία της γειτόνισσας στο Newsbomb:

Όπως λέει, είχε συχνή επικοινωνία με τον σύζυγο και κατηγορούμενο για τη δολοφονία της 61χρονης και τον ρωτούσε για την κατάσταση της γυναίκας του. «Τον ρωτούσα πολλές φορές “τι κάνει;” και μου έλεγε “καλά”», θυμάται, προσθέτοντας πως η ίδια γνώριζε ότι η γυναίκα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Η γειτόνισσα υποστηρίζει ότι δεν είχε αντιληφθεί εντάσεις ανάμεσα στο ζευγάρι όλα αυτά τα χρόνια. «Ποτέ, τόσα χρόνια που τους ήξερα. Δεν μπορώ να πω ότι υπήρχαν εντάσεις, τους γνώριζα 25-30 χρόνια», σημειώνει.

«Στενοχωριέμαι και για την γυναίκα και για τον κύριο. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα», λέει αναφερόμενη στην αποτρόπαια δολοφονία.

Το σπίτι του ζευγαριού στην οδό Αίθρας στο Θησείο Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Όταν ερωτάται αν θα μπορούσε να φανταστεί τον 63χρονο να χτυπά με τέτοια αγριότητα τη σύζυγό του, αναφέρει: «Δεν μπορώ να το καταλάβω», και προσθέτει σαν να προσπαθεί να δικαιολογήσει την φρικτή πράξη της δολοφονίας: «Πέρασε πολύ άσχημα αυτός ο άνθρωπος τόσα χρόνια», αναφερόμενη στην κατάσταση της υγείας της συζύγου του και στον περιορισμό της στο σπίτι.

Η πιο αμφιλεγόμενη στιγμή της μαρτυρίας έρχεται όταν η γειτόνισσα σχολιάζει την εξέλιξη της υπόθεσης, λέγοντας: «Ίσως δεν άντεξε άλλο ο άνθρωπος. Τι να πω;».

Το χρονικό της δολοφονίας στο Θησείο

Η γυναίκα ηλικίας 61 ετών εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο διαμέρισμά της, στην οδό Αίθρας, στην περιοχή του Θησείου, έπειτα από τηλεφώνημα του 63χρονου συζύγου της στις Αρχές.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο άνδρας κάλεσε αρχικά το ΕΚΑΒ και στη συνέχεια την Άμεση Δράση, ενημερώνοντας ότι είχε χτυπήσει τη σύζυγό του και πως εκείνη βρισκόταν αναίσθητη στο πάτωμα.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο μαζί με το πλήρωμα του ΕΚΑΒ βρήκαν τη γυναίκα βαριά τραυματισμένη και χωρίς τις αισθήσεις της. Σύμφωνα με πληροφορίες, έφερε εκτεταμένους μώλωπες σε όλο της το σώμα.

Ο 63χρονος συνελήφθη και, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να παραδέχθηκε ότι χτύπησε τη σύζυγό του κατά τη διάρκεια καβγά, με αποτέλεσμα τον θάνατό της. Στο διαμέρισμα μετέβη και ιατροδικαστής, ενώ ο άνδρας οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ακρόπολης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η δολοφονία διερευνώνται.

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