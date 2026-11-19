Σε μία απόφαση -σταθμό κατέληξε σήμερα το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, το οποίο απεφάνθη ότι η Μιανμάρ διέπραξε γενοκτονία κατά της μειονότητας των Ροχίνγκια, κατά τη διάρκεια «επιχειρήσεων εκκαθάρισης» πριν από σχεδόν μία δεκαετία.

«Το δικαστήριο είναι απολύτως πεπεισμένο ότι η Μιανμάρ διέπραξε πράξεις που εμπίπτουν στη σύμβαση για τη γενοκτονία, με πρόθεση να καταστρέψει ένα ουσιαστικό μέρος του πληθυσμού των Ροχίνγκια στη Μιανμάρ», δήλωσε ο πρόεδρος του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, Γιούτζι Ιβασάουα, κατά την ανάγνωση της ετυμηγορίας.

Η απόφαση του δικαστηρίου - το οποίο δεν είχε κρίνει ποτέ στο παρελθόν κάποιο κράτος υπεύθυνο για γενοκτονία - βάζει τέλος σε μια 7ετη δικαστική διαμάχη και δημιουργεί δεδικασμένο για αντίστοιχες καταγγελίες που αφορούν γενοκτονία, όπως στην περίπτωση των επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Γάζα.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι εκδιώχθηκαν

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, ο στρατός της Μιανμάρ (2016-2017) ανάγκασε περισσότερους από 700.000 - στην πλειονότητά τους μουσουλμάνους – μέλη της μειονότητας των Ροχίνγκια να διαφύγουν περνώντας τα σύνορα στο Μπαγκλαντές.

Οι Ροχίνγκια ανέφεραν πως κατά τη διάρκεια του εκτοπισμού τους έγιναν μαζικές δολοφονίες ενηλίκων και παιδιών, αρκετοί άνθρωποι βιάστηκαν ομαδικά, στρατιώτες της Μιανμάρ ακρωτηρίασαν τα όργανα γυναικών και κοριτσιών και πολλά χωριά κάηκαν.

Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο Ροχίνγκια εξακολουθούν να ζουν στο Μπαγκλαντές, στον μεγαλύτερο προσφυγικό καταυλισμό του κόσμου, ενώ εκτιμάται ότι λιγότεροι από 600.000 παραμένουν στη Μιανμάρ, όπου πλειοψηφούν οι βουδιστές.

«Μοτίβα συμπεριφοράς» υποδείκνυαν γενοκτονία

Η γενοκτονία, όπως ορίστηκε μετά το ναζιστικό Ολοκαύτωμα από σύμβαση του ΟΗΕ το 1948, είναι το έγκλημα πολέμου που είναι δυσκολότερο να αποδειχθεί, επειδή απαιτεί συγκεκριμένες αποδείξεις ως προς την «πρόθεση» καταστροφής μιας εθνικής, εθνοτικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας.

Η υπόθεση κατά της Μιανμάρ κατατέθηκε στο δικαστήριο από την Γκάμπια, ένα κράτος με μουσουλμανική πλειοψηφία, εκ μέρους των επιζώντων της Μιανμάρ.

Βασίστηκε σε ισχυρισμούς περί δηλώσεων που παραπέμπουν σε γενοκτονία και «μοτίβων συμπεριφοράς» που έδειχναν προσπάθειες εξόντωσης της μειονότητας κατά τη διάρκεια επιθέσεων στην πολιτεία Ρακίν, συμπεριλαμβανομένων πυροβολισμών κατά ανθρώπων καθώς διέφευγαν.

Τον Ιανουάριο, το δικαστήριο πραγματοποίησε κεκλεισμένων των θυρών συνεδριάσεις για να ακούσει επιζώντες που ταξίδεψαν από καταυλισμούς στο Μπαγκλαντές.

Κατά τη διάρκεια των ακροάσεων, ο υπουργός Δικαιοσύνης της Γκάμπια, Ντάουντα Τζάλοου, είπε στο δικαστήριο ότι η υπόθεση δεν αφορούσε «εσωτερικά ζητήματα διεθνούς δικαίου». «Αφορά πραγματικούς ανθρώπους, πραγματικές ιστορίες και μια πραγματική ομάδα ανθρώπινων όντων», δήλωσε ο Τζάλοου. «Τους Ροχίνγκια της Μιανμάρ. Στοχοποιήθηκαν για να εξοντωθούν».

Ακρωτηρίαζαν τα όργανα γυναικών για να σταματήσει η αναπαραγωγή των Ροχίνγκια

Νομικοί εμπειρογνώμονες βλέπουν την απόφαση της Πέμπτης ως μια βασική δοκιμασία για τη σεξουαλική βία στις αξιολογήσεις περί γενοκτονίας, καθώς η σύμβαση αναφέρει ότι το έγκλημα μπορεί να περιλαμβάνει πράξεις με πρόθεση την «παρεμπόδιση γεννήσεων».

Ερευνητές ανέφεραν ότι οι ομαδικοί βιασμοί και οι μαρτυρίες για ακρωτηριασμούς γυναικείων γεννητικών οργάνων από στρατιώτες διαπράχθηκαν σκόπιμα και συστηματικά για να σταματήσουν να αναπαράγονται οι Ροχίνγκια.

Η Μιανμάρ αρνήθηκε ότι διέπραξε γενοκτονία και υποστήριξε ότι οι ενέργειές της στόχευαν μια ένοπλη ομάδα των Ροχίνγκια που πραγματοποιούσε επιθέσεις ανταρτοπολέμου. Ο στρατός της απάντησε με μαζικές «επιχειρήσεις εκκαθάρισης».

Ο ηγέτης της χώρας, Μιν Αούνγκ Χλάινγκ, ο οποίος ηγούνταν του στρατού κατά τις επιθέσεις του 2016-2017, αντιμετωπίζει εκκρεμές ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), κκατηγορούμενος για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Παρόλο που το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης δεν έχει την εξουσία να επιβάλει τις αποφάσεις του, οι ετυμηγορίες του θεωρούνται δεσμευτικές, έχουν διπλωματική βαρύτητα και μπορούν να διαμορφώσουν τη διεθνή δράση, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων.

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