Snapshot Ναυάγιο σημειώθηκε στα ανοιχτά της Λαμπεντούζα με σκάφος που ξεκίνησε από το Σφαξ της Τυνησίας.

50 πρόσφυγες και μετανάστες διασώθηκαν, μεταξύ αυτών 10 γυναίκες και 3 ανήλικα παιδιά.

Αγνοείται ένα 6χρονο κοριτσάκι από την Ακτή Ελεφαντοστού, το μοναδικό άτομο που δεν έχει εντοπιστεί.

Οι διασωθέντες προέρχονται από χώρες της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής, όπως Μπουρκίνα Φάσο, Μπενίν, Καμερούν, Γκάμπια, Γουινέα και Μάλι. Snapshot powered by AI

Δεκάδες άνθρωποι διασώθηκαν στα ανοιχτά της Λαμπεντούζα, αφού το σκάφος τους, το οποίο ξεκίνησε από το Σφαξ της Τυνησίας, ανετράπη και ναυάγησε σε μικρή απόσταση από το ιταλικό νησί.

Σύμφωνα με την ιταλική ακτοφυλακή, 50 πρόσφυγες και μετανάστες - εκ των οποίων 10ι γυναίκες και τρία ανήλικα παιδιά - διασώθηκαν, ωστόσο αγνοείται ένα 6χρονο κοριτσάκι.

Το κοριτσάκι, το οποίο κατάγεται από την Ακτή Ελεφαντοστού, είναι το μοναδικό άτομο που αγνοείται από το ναυάγιο.

Οι διασωθέντες προέρχονται από διάφορες χώρες της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής, όπως Μπουρκίνα Φάσο, Μπενίν, Καμερούν, Γκάμπια, Γουινέα και Μάλι.

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