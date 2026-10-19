Δύο ναυάγια σε Σάμο και Μυτιλήνη: 12 νεκροί μετανάστες μέσα σε λίγες ώρες

Αναζωπύρωση των μεταναστευτικών ροών από τα τουρκικά παράλια προς τα ελληνικά νησιά

Μίλτος Τσεκούρας

Δύο ναυάγια σε Σάμο και Μυτιλήνη: 12 νεκροί μετανάστες μέσα σε λίγες ώρες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στη Σάμο σημειώθηκε ναυάγιο με έξι νεκρούς και 14 διασωθέντες μετά την ανατροπή ταχύπλοου που μετέφερε μετανάστες.
  • Στη Μυτιλήνη, έξι άτομα, ανάμεσά τους ένα βρέφος, έχασαν τη ζωή τους μετά τη σύγκρουση ταχύπλοου με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού.
  • Η ανατροπή στη Σάμο προκλήθηκε από απότομο ελιγμό σε ταχύπλοο που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα.
  • Στη Μυτιλήνη, το ταχύπλοο, κατά τη διάρκεια καταδίωξης, προσέκρουσε στο περιπολικό, προκαλώντας πτώση επιβαινόντων στη θάλασσα.
  • Στις έρευνες και διασώσεις συμμετέχουν πλοία του Λιμενικού, ναυαγοσωστικά και ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας.
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Ένα νέο ναυάγιο στη Σάμο, με έξι νεκρούς και 14 διασωθέντες, σημειώθηκε λίγες ώρες μετά το αντίστοιχο περιστατικό στη Μυτιλήνη, αποκαλύπτοντας την αναζωπύρωση των μεταναστευτικών ροών από τα τουρκικά παράλια προς τα ελληνικά νησιά.

Στη Σάμο, έξι μετανάστες έχασαν τη ζωή τους όταν ταχύπλοο που μετέφερε μετανάστες ανετράπη στη θαλάσσια περιοχή, περίπου 3,7 ναυτικά μίλια βόρεια του νησιού. Άλλοι 14 άνδρες διασώθηκαν, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Λιμενικού για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων.

Την ίδια ώρα, στη Μυτιλήνη, έξι αλλοδαποί, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος, ανασύρθηκαν νεκροί μετά τη σύγκρουση ταχύπλοου με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγριελιάς. Από το περιστατικό διασώθηκαν οκτώ άτομα.

Σάμος: Ανατροπή ταχύπλοου και έξι νεκροί

Η τραγωδία στη Σάμο εκτυλίχθηκε όταν ταχύπλοο που μετέφερε αλλοδαπούς εντοπίστηκε αρχικά από τουρκική ακταιωρό εντός τουρκικών χωρικών υδάτων και στη συνέχεια από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Λιμενικού, το σκάφος κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και ανετράπη έπειτα από απότομο ελιγμό. Ακολούθησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Οι έξι νεκροί είναι πέντε άνδρες και μία γυναίκα, ενώ οι 14 διασωθέντες είναι όλοι άνδρες. Τρεις από αυτούς μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου για ιατρική περίθαλψη και οι υπόλοιποι 11 στο Κέντρο Ελεγχόμενης Δομής του νησιού.

Μεταξύ των διασωθέντων βρίσκεται και ένας υπήκοος Ιράν, ο οποίος συνελήφθη ως φερόμενος διακινητής.

Στην περιοχή επιχειρούν πλοίο ανοικτής θαλάσσης του Λιμενικού, ναυαγοσωστικό σκάφος και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Μυτιλήνη: Έξι νεκροί, ανάμεσά τους ένα βρέφος

Λίγο νοτιότερα, στη Μυτιλήνη, ακόμη μία επιχείρηση μεταφοράς αλλοδαπών κατέληξε σε τραγωδία. Έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος, έχασαν τη ζωή τους μετά τη σύγκρουση ταχύπλοου με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, περίπου 3,5 ναυτικά μίλια νότια της Αγριελιάς.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Το ταχύπλοο φέρεται να πραγματοποιούσε ελιγμούς στην προσπάθειά του να διαφύγει, με αποτέλεσμα να προσκρούσει με την πλώρη στην αριστερή πλευρά του περιπολικού.

Από τη σύγκρουση, επιβαίνοντες έπεσαν στη θάλασσα. Στην επιχείρηση που ακολούθησε διασώθηκαν οκτώ άτομα — τέσσερις άνδρες, δύο γυναίκες και δύο παιδιά. Οι έξι νεκροί ήταν τέσσερις άνδρες, μία γυναίκα και ένα βρέφος.

«Μηδενική ανοχή στους διακινητές»

Τη θλίψη και την οργή του για την τραγωδία στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγριελιάς Μυτιλήνης, όπου έξι αλλοδαποί, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος, έχασαν τη ζωή τους έπειτα από σύγκρουση ταχύπλοου με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, εξέφρασε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

«Η τραγωδία που εκτυλίχθηκε χθες βράδυ στη θαλάσσια περιοχή της Μυτιλήνηςμας γεμίζει θλίψη και οργή», ανέφερε ο υπουργός, αποδίδοντας τον θάνατο των έξι ανθρώπων στην εγκληματική δράση των διακινητών.

Αναφερόμενος στις συνθήκες του περιστατικού, ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ταχύπλοο του φερόμενου ως διακινητή προσέκρουσε με την πλώρη του στην αριστερή πλευρά του περιπολικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος, διευκρινίζοντας ότι οι ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης εξακολουθούν να διερευνώνται.

Παράλληλα, ο υπουργός έστειλε αυστηρό μήνυμα προς τα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών, τονίζοντας ότι η στάση της κυβέρνησης παραμένει αδιαπραγμάτευτη.

«Μηδενική ανοχή στους διακινητές», υπογράμμισε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για «στυγνούς εγκληματίες που, προκειμένου να θησαυρίσουν, δεν διστάζουν να οδηγούν ακόμη και στον θάνατο απελπισμένους ανθρώπους, οικογένειες και αθώα παιδιά».

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