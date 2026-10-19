Τραγωδία ανοιχτά της Μυτιλήνης: Έξι νεκροί μετά από σύγκρουση ταχύπλοου με σκάφος του Λιμενικού

Snapshot Έξι άνθρωποι, μεταξύ αυτών ένα βρέφος, έχασαν τη ζωή τους μετά από σύγκρουση ταχύπλοου που μετέφερε μετανάστες με σκάφος του Λιμενικού ανοιχτά της Μυτιλήνης.

Οκτώ άτομα διασώθηκαν μετά από ολονύχτια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.

Η επιχείρηση συμμετείχαν πλωτό ασθενοφόρο, πλοίο, τρία περιπολικά σκάφη, ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας και ιδιωτικό σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Ένας 37χρονος Τούρκος συνελήφθη ως ο φερόμενος διακινητής μεταξύ των διασωθέντων.

Οι συνθήκες της σύγκρουσης διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Snapshot powered by AI

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ένα βρέφος, μετά τη σύγκρουση ταχύπλοου που μετέφερε μετανάστες με σκάφος του Λιμενικού ανοιχτά της Μυτιλήνης.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 3,5 ναυτικά μίλια νότια της Αγριελιάς. Σύμφωνα με το Λιμενικό, το ταχύπλοο συγκρούστηκε με την αριστερή πλευρά της πλώρης του σκάφους του Σώματος.

Οι έξι άνθρωποι που εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους ήταν τέσσερις άνδρες, μία γυναίκα και ένα βρέφος.

Ολονύχτια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Αμέσως μετά τη σύγκρουση στήθηκε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, η οποία συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Συνολικά διασώθηκαν οκτώ άνθρωποι που επέβαιναν στο ταχύπλοο: τέσσερις άνδρες, δύο γυναίκες και δύο παιδιά.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν πλωτό ασθενοφόρο, πλοίο και τρία περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, καθώς και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας. Στην περιοχή έσπευσε επίσης ιδιωτικό σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Συνελήφθη 37χρονος Τούρκος

Οι οκτώ διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, μεταξύ των διασωθέντων βρίσκεται και ένας 37χρονος Τούρκος, ο οποίος συνελήφθη ως ο φερόμενος διακινητής.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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