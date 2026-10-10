Κρήτη: Άφιξη 56 μεταναστών στην Ιεράπετρα - Βίντεο με το ασφυκτικά γεμάτο σκάφος

Snapshot Στις 10 Οκτωβρίου 56 μετανάστες έφτασαν στην Ιεράπετρα με ασφυκτικά γεμάτη λέμβο χωρίς σωσίβια.

Το Λιμενικό Σώμα παρενέβη άμεσα κατά την άφιξη του σκάφους στο Καλαμάκι της Νέας Ανατολής.

Οι 56 μετανάστες μεταφέρθηκαν στις εγκαταστάσεις της πρώην ΑΓΡΕΞ, όπου ήδη φιλοξενούνται άλλοι 67.

Τις τελευταίες ώρες 93 μετανάστες αποχώρησαν από τις εγκαταστάσεις της πρώην ΑΓΡΕΞ, ενώ 67 παραμένουν εκεί σε σκηνές.

Η άφιξη μεταναστών από την Αφρική αυξάνεται λόγω καλού καιρού. Snapshot powered by AI

Ακόμη 56 μετανάστες έφτασαν στην Κρήτη το μεσημέρι του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου, σε μία ασφυκτικά γεμάτη λέμβο.

Βίντεο του neakriti.gr από το Καλαμάκι της Νέας Ανατολής στην Ιεράπετρα, δείχνει το σκάφος με τους μετανάστες να προσεγγίζει τη στεριά. Οι εικόνες παρουσιάζουν την ασφυκτικά γεμάτη λέμβο με ανθρώπους που έρχονται από την Αφρική, χωρίς κανείς τους να φορά σωσίβιο.

Στο σημείο βρισκόταν ήδη το Λιμενικό Σώμα, που κινητοποιήθηκε άμεσα για το περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αλλοδαποί που επέβαιναν στη λέμβο είναι 56 στον αριθμό. Οι άνθρωποι ξεκινούν πλέον με προορισμό τις εγκαταστάσεις της πρώην ΑΓΡΕΞ στην Ιεράπετρα, όπου βρίσκονται ήδη άλλοι 67 μετανάστες που είχαν φτάσει στην περιοχή με προηγούμενες λέμβους.

Να σημειωθεί ότι τις τελευταίες ώρες 93 μετανάστες αναχώρησαν από την πρώην ΑΓΡΕΞ, ενώ οι υπόλοιποι 67 παραμένουν στις εγκαταστάσεις, όπου φιλοξενούνται σε σκηνές.

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