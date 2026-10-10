Πλοίο με 43 μετανάστες εντοπίστηκε στα ανοιχτά της Γαύδου - Επιχείρηση της FRONTEX

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου για περαιτέρω διαχείριση

Μιχάλης Παπαδάκος

Πλοίο με 43 μετανάστες εντοπίστηκε στα ανοιχτά της Γαύδου - Επιχείρηση της FRONTEX
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Πλοίο της δύναμης FRONTEX εντόπισε και διέσωσε 43 μετανάστες στα ανοιχτά της Γαύδου.
  • Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
  • Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου για περαιτέρω διαχείριση.
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Στον εντοπισμό και τη διάσωση 43 αλλοδαπών, οι οποίοι επέβαιναν σε πλοίο στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Γαύδου, προχώρησε πλοίο της δύναμης FRONTEX.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Οι 43 διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου.

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