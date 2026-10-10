Πλοίο με 43 μετανάστες εντοπίστηκε στα ανοιχτά της Γαύδου - Επιχείρηση της FRONTEX

Snapshot Πλοίο της δύναμης FRONTEX εντόπισε και διέσωσε 43 μετανάστες στα ανοιχτά της Γαύδου.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου για περαιτέρω διαχείριση. Snapshot powered by AI

Στον εντοπισμό και τη διάσωση 43 αλλοδαπών, οι οποίοι επέβαιναν σε πλοίο στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Γαύδου, προχώρησε πλοίο της δύναμης FRONTEX.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Οι 43 διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου.