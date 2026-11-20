Snapshot Ο Νίκος Πλακιάς ζητά δίκαιη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, βασισμένη σε επιστημονική τεκμηρίωση και συγκεκριμένα στοιχεία.

Απαιτεί πλήρη διαφάνεια και δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων των συλλόγων που συγκέντρωσαν χρήματα για τις οικογένειες των θυμάτων.

Ζητά να εξεταστεί αν χρήματα που συγκεντρώθηκαν χρησιμοποιήθηκαν για προσωπικές δαπάνες και να υπάρξουν ποινικές ευθύνες σε περίπτωση κακοδιαχείρισης.

Αμφισβητεί την αξιοπιστία των επικριτικών αναφορών και προτείνει έλεγχο των βίντεο από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Snapshot powered by AI

Για τη δίκη των Τεμπών, τον ρόλο πραγματογνωμόνων, αλλά και τις δημόσιες παρεμβάσεις της Μαρίας Καρυστιανού, μίλησε ο Νίκος Πλακιάς, ο οποίος έχασε τις δύο κόρες του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Μιλώντας στο Politica 89,8 σε μία περίοδο που η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα συνεχίζεται, ο Νίκος Πλακιάς επέμεινε σε μία επιστημονική τεκμηρίωση και συγκεκριμένα στοιχεία.

«Ρίχνουν λάσπη στο θέμα της φωτιάς και στο γεγονός ότι εμείς δεν θέλουμε να μάθουμε από πού προήλθε. Μα αυτό δεν ισχύει. Έχω τοποθετηθεί πολλές φορές. Δεν έχω πει ότι δεν θέλω να μάθω τι συνέβη με τη φωτιά ή τι προκάλεσε την καταστροφή των παιδιών μου. Έχω κατασταλάξει σε ορισμένα συμπεράσματα. Δεν κυνηγάω πλέον ανεμόμυλους και δράκους. Δεν ψάχνω φανταστικά σενάρια», είπε.

«Δεν θέλω να τελειώσει το δικαστήριο όπως βολεύει τον καθένα»

Στη συνέχεια, ο Νίκος Πλακιάς αναφέρθηκε στην επιθυμία του για μία δίκη, στην οποία θα αποδοθεί δικαιοσύνη και δεν θα εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα.

«Δεν με ενδιαφέρει να τελειώσει το δικαστήριο όπως βολεύει τον καθένα. Θέλω να γίνει μια δίκαιη δίκη. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε στο δικαστήριο και να ασχολούμαστε με ανούσια πράγματα, τα οποία δεν βοηθούν στην αναζήτηση της αλήθειας και στην απόδοση ευθυνών», είπε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Νίκος Πλακιάς μίλησε για τα χρήματα που μαζεύτηκαν από τις συναυλίες από τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών.

«Σήμερα έθεσα ξανά το ερώτημα ότι έχει έρθει η ώρα να δοθούν στη δημοσιότητα τα οικονομικά στοιχεία του συλλόγου. Τα χρήματα αυτά συγκεντρώθηκαν με έναν συγκεκριμένο σκοπό. Όταν είχα μιλήσει με τον κύριο Καπράλο, η συμφωνία ήταν ότι θα μοιράζονταν όχι μόνο στις οικογένειες που έχασαν ανθρώπους, αλλά και σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν από την τραγωδία. Δεν θέλω ούτε ένα ευρώ. Δεν ζητάω τίποτα για τον εαυτό μου. Θέλω, όμως, να γνωρίζουμε τι χρήματα συγκεντρώθηκαν, πού διατέθηκαν και τι υπόλοιπο υπάρχει. Για παράδειγμα, όταν η κυρία Καρυστιανού ταξίδευε στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες και σε διάφορα συνέδρια, θα πρέπει να γνωρίζουμε αν τα έξοδα καλύπτονταν από δικά της χρήματα ή από τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί για τον Σύλλογο», είπε.

«Δεν κατηγορώ κανέναν ότι πήρε χρήματα. Δεν έχω στα χέρια μου στοιχεία για κάτι τέτοιο και δεν μπορώ να ισχυριστώ κάτι χωρίς αποδείξεις. Ζητάω οικονομικό απολογισμό, παραστατικά και αποδείξεις. Να δούμε τι συγκεντρώθηκε, πώς διατέθηκε και τι απέμεινε. Μπορεί να μην έχει λείψει ούτε ένα ευρώ. Δεν το γνωρίζουμε, επειδή δεν έχουμε δει τα στοιχεία», συνέχισε.

Και πρόσθεσε: «Εάν από τον οικονομικό έλεγχο προκύψει ότι χρήματα που συγκεντρώθηκαν για τις οικογένειες χρησιμοποιήθηκαν για την πληρωμή προσωπικών δικηγόρων, τότε θα πρέπει να εξεταστούν οι ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες. Γι’ αυτό ζητάω να ανοίξουν τα οικονομικά στοιχεία και να υπάρξει πλήρης διαφάνεια… χωρίς εξαιρέσεις»

Η απάντηση Πλακιά στις αναφορές της Καρυστιανού

Απαντώντας στις αναφορές της Μαρίας Καρυστιανού, η αναφέρθηκε σε «μυγάκια και πεταλούδες», αμφισβητώντας την αξιοπιστία του βίντεο που σχετίζεται με τον κύριο Καπερνάρο, ο κ. Πλακιάς δήλωσε πως εάν υπάρχουν αμφιβολίες για την αξιοπιστία των βίντεο, υπάρχει η δυνατότητα να κατατεθεί αίτημα στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ).

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος να δημιουργείται αυτή η συζήτηση με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι ένα διαφορετικό δικαστήριο που διεξάγεται στη Λάρισα. Εκεί υπάρχουν άνθρωποι που επιμένουν σε θεωρίες για ξυλόλια, μυγάκια και πεταλούδες», είπε.

Και συνέχισε: «Αν κάποιος αμφισβητεί τα βίντεο, υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος να το κάνει. Να καταθέσει αίτημα, να εξεταστούν τα αρχεία από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και να προσκομίσει και τους δικούς του πραγματογνώμονες. Γιατί δεν το κάνουν; Γιατί δεν δέχονται την εξέταση από μια αρμόδια υπηρεσία;»

«Ποιος έδωσε στον Βελόπουλο τις φωτογραφίες;»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, κατά του οποίου έχει καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα σχετικά με τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών που περιλαμβάνονταν δικογραφία των Τεμπών.

«Εγώ περιμένω τον κύριο Βελόπουλο. Θα χαρώ να τον δω από κοντά στο δικαστικό μέγαρο και να μου εξηγήσει ποιος ήταν ο σκοπός της δημοσιοποίησης των συγκεκριμένων φωτογραφιών, αρχικά μέσα στη Βουλή και στη συνέχεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

«Θα ήθελα, επίσης, να απαντήσει ποιος του προμήθευσε αυτές τις φωτογραφίες από τη δικογραφία. Μιλάμε για πιθανή διαρροή υπηρεσιακού υλικού. Ο κύριος Βελόπουλος δεν είναι διάδικος στην υπόθεση και θέλω να μάθω πώς έφτασε στα χέρια του αυτό το υλικό».

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