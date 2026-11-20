Snapshot Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στη ΔΥΠΑ τον Οκτώβριο 2026 ήταν 687.024, μειωμένος κατά 10,5% σε σχέση με τον Οκτώβριο 2025.

Το 49,8% των ανέργων είναι εγγεγραμμένοι για 12 μήνες ή περισσότερο, ενώ το 50,2% για λιγότερο από 12 μήνες.

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό ανέργων με 28,4%.

Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 65,9% των ανέργων, ενώ οι άνδρες το 34,1%.

Οι επιδοτούμενοι άνεργοι τον Οκτώβριο 2026 ανήλθαν σε 133.365, αυξημένοι κατά 1% σε σχέση με τον Οκτώβριο 2025. Snapshot powered by AI

Σε 687.024 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για τον μήνα Οκτώβριο 2026, καταγράφοντας μείωση κατά 80.977 άτομα (-10,5%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Οκτώβριο 2025 και αύξηση κατά 32.001 άτομα (4,9%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Σεπτέμβριο 2026.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας της ΔΥΠΑ, από το σύνολο των 687.024 ατόμων, 342.243 άτομα (ποσοστό 49,8%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 344.781 (ποσοστό 50,2%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 234.261 άτομα (ποσοστό 34,1%) και οι γυναίκες ανήλθαν σε 452.763 άτομα (ποσοστό 65,9%).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών, ο οποίος ανήλθε σε 194.990 άτομα (ποσοστό 28,4%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων, ο οποίος ανήλθε σε 331.124 άτομα (ποσοστό 48,2%).

Μεταξύ των περιφερειών της χώρας, η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατέγραψαν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων, ο οποίος ανήλθε σε 222.578 άτομα (ποσοστό 32,4%) και 137.972 άτομα (ποσοστό 20,1%) αντίστοιχα.

Αυξήθηκαν οι επιδοτούμενοι άνεργοι σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Οκτώβριο 2026, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα), ανήλθε σε 133.365 άτομα, από τα οποία οι 115.180 (ποσοστό 86,4%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 18.185 (ποσοστό 13,6%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων για τον μήνα Οκτώβριο 2026 ανήλθε σε 133.365 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.371 άτομα (1,0%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Οκτώβριο 2025 και μείωση κατά 36.473 άτομα (-21,5%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Σεπτέμβριο 2026.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 49.956 (ποσοστό 37,5%) και οι γυναίκες σε 83.409 (ποσοστό 62,5%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 106.315 (ποσοστό 79,7%) είναι κοινοί, 1.158 (ποσοστό 0,9%) είναι οικοδόμοι, 18.185 (ποσοστό 13,6%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.221 (ποσοστό 0,9%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 6.417 (ποσοστό 4,8%) είναι εκπαιδευτικοί και 69 (ποσοστό 0,1%) είναι λοιποί επιδοτούμενοι.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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