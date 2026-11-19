Snapshot Το Πρωτοδικείο Αθηνών όρισε δικάσιμο για υπόθεση δανειολήπτη το 2039, δηλαδή μετά από 13 χρόνια.

Η μεγάλη καθυστέρηση εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα και την προστασία των δικαιωμάτων των δανειοληπτών.

Παρά τις αλλαγές στον δικαστικό χάρτη, οι καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης παραμένουν σημαντικό πρόβλημα.

Ο δικηγόρος Ιωάννης Σαμέλης τονίζει ότι αυτές οι καθυστερήσεις υπονομεύουν την έννοια του Κράτους Δικαίου και την εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη. Snapshot powered by AI

Τις απίστευτες καθυστερήσεις στην απονομή της Δικαιοσύνης στην Ελλάδα αναδεικνύει ο δικηγόρος Αθηνών Ιωάννης Σαμέλης, μέσα από ανάρτησή του, στην οποία παρουσιάζει έγγραφο κατάθεσης δικογράφου για υπόθεση που αφορά την προστασία δανειοληπτών απέναντι στα funds.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε, το Πρωτοδικείο Αθηνών προσδιόρισε για τις 13 Νοεμβρίου 2039 τη δικάσιμο ανακοπής που άσκησε δανειολήπτης, ο οποίος επιχειρεί να προστατευθεί απέναντι σε διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για οφειλές του.

Με άλλα λόγια, ο πολίτης καλείται να περιμένει 13 ολόκληρα χρόνια προκειμένου να εκδικαστεί η υπόθεσή του. Ένα χρονικό διάστημα που προκαλεί εύλογα ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος, ειδικά όταν διακυβεύονται περιουσιακά δικαιώματα και η οικονομική επιβίωση ενός πολίτη.

Η υπόθεση του δανειολήπτη και το fund

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στον δανειολήπτη είχε επιδοθεί διαταγή πληρωμής, καθώς και επιταγή προς εκτέλεση, για οφειλές του προς fund. Προκειμένου να αμφισβητήσει τη διαδικασία και να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του, προχώρησε στην άσκηση ανακοπής.

Πρόκειται για ένα από τα ένδικα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι οφειλέτες προκειμένου να προσβάλουν πράξεις της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος.

Ωστόσο, η ημερομηνία εκδίκασης που φέρεται να ορίστηκε για το 2039 δημιουργεί ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα: κατά πόσο μπορεί να θεωρηθεί αποτελεσματική η δικαστική προστασία όταν ο πολίτης βρίσκεται αντιμέτωπος με διαδικασίες είσπραξης οφειλών, αλλά η προσφυγή του στη Δικαιοσύνη προσδιορίζεται για περισσότερο από μία δεκαετία αργότερα.

Η συγκεκριμένη υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των καθυστερήσεων στην απονομή της Δικαιοσύνης, παρά τις αλλαγές που προωθήθηκαν μέσω του νέου δικαστικού χάρτη, με στόχο, μεταξύ άλλων, την καλύτερη λειτουργία των δικαστηρίων και την επιτάχυνση των διαδικασιών.

Ο Ιωάννης Σαμέλης δήλωσε στο Νewsbomb:

«Παρά τις μεγαλόστομες διακηρύξεις του υπουργού Δικαιοσύνης περί επιτάχυνσης στην δικαστική εκκαθάριση των υποθέσεων, οι παθογένειες παραμένουν. Στο κρίσιμο δικαστικό πεδίο των ανακοπών κατά της εκτέλεσης, της δικαστικής προστασίας δηλαδή οφειλετών, δανειοληπτών, κατόπιν πράξεων εκτέλεσης, διαταγών πληρωμής, εκθέσεων κατάσχεσης ακινήτων και κινητών και κατασχετηρίων σε τραπεζικούς λογαριασμούς, από servicers, funds και τράπεζες, η Δικαιοσύνη αργεί τόσο πολύ που καταντά αρνησιδικία. Επικαλούμαι περίπτωση οφειλέτιδας που ανέκοψε διαταγή πληρωμής με επιταγή προς εκτέλεση υπέρ γνωστού servicer, η ανακοπή κατατέθηκε στις 18.11.2026 και η δικάσιμος προσδιορίστηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 15.11.2039!!!! Δηλαδή θα δικαστεί η υπόθεση 13 χρόνια αργότερα, αν φυσικά δεν αναβληθεί τότε! Μακάρι να ζούμε τότε, τόσο η οφειλέτης, όσο και ο συνήγορός της, για τα funds δεν υπάρχει ανησυχία. Σίγουρα πάντως αυτή η καθυστέρηση δεν αποτελεί Δικαιοσύνη και εγγύηση ύπαρξης Κράτους Δικαίου στον πολιτισμένο κόσμο.Η ζώσα πραγματικότητα βρίσκεται σε διαμετρικά αντίθετη κατεύθυνση από τις πομπώδεις διακηρύξεις του καθ’ύλιν αρμόδιου υπουργού».

Ο Ιωάννης Σαμέλης

Το υπουργείο Δικαιοσύνης, με πρόσφατη παρέμβαση του (νέος ηλεκτρονικός Επαναπροσδιορισμός Ν. 5251/2025 & ΚΥΑ 42483/2026) έδωσε τη δυνατότητα για ανακοπές που έχουν προσδιοριστεί να εκδικαστούν αρκετά χρόνια αργότερα να επανεισάγονται μέσω ειδικής πλατφόρμας και να εκδικάζονται νωρίτερα, με τη διαδικασία των 90 ημερών, όπως ισχύει στην τακτική διαδικασία. Ωστόσο, η συγκεκριμένη πρακτική δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί στην πράξη, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετά ερωτήματα από την πλευρά των δικηγόρων σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της.

Και το εντυπωσιακό είναι ότι όποιος θέλει να ασκήσει μία ανακοπή θα πρέπει πρώτα να καταθέσει με την κλασική διαδικασία -και να πάρει δικάσιμο αρκετά χρόνια μετά- και μετά να κάνει την διαδικασία της επανυποβολής που ψήφισε πρόσφατα το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Το ερώτημα που γεννάται είναι ότι όταν φορτωθεί και το καινούργιο πινάκιο με τη νέα διαδικασία πώς θα προλάβει να διεκπεραιωθεί όλος αυτός ο όγκος.

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