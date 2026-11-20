Αμερικανικό δικαστήριο αποφάσισε ότι ο Τόμας Μαρκλ, ο αποξενωμένος πατέρας της Δούκισσας του Σάσεξ, είναι διανοητικά ικανός να δικαστεί για κατηγορίες κατοχής υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, ο 82χρονος κρίθηκε διανοητικά ικανός να αντιμετωπίσει κατηγορίες μετά από ψυχιατρική αξιολόγηση, η οποία διατάχθηκε μετά τη σύλληψή του στις αρχές του Νοεμβρίου.

Ο δικηγόρος του δήλωσε ότι δεν θα αμφισβητήσουν το εύρημα. Επι του παρόντος, ο Μαρκλ βρίσκεται υπό κράτηση στη Φλόριντα, αφού οι ερευνητές κατέσχεσαν περίπου 78 αντικείμενα - συμπεριλαμβανομένων διαφανειών, αρνητικών ταινιών και βιβλίων που περιείχαν φερόμενες εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών - από δύο αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στην Καλιφόρνια.

Το FBI ανέφερε ότι ορισμένες από τις εικόνες φαίνεται να απεικονίζουν τον Μαρκλ μαζί με παιδιά.

Ο 82χρονος θα μπορούσε επίσης να αντιμετωπίσει κατηγορίες σχετικά με εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και στις Φιλιππίνες. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και όπως δήλωσε στη Daily Mail οι ισχυρισμοί είναι «νοσηρά ψέματα».

Μετά την αρχική του σύλληψή στην Φλόριντα, ο Μαρκλ αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση πριν οδηγηθεί εκ νέου υπό κράτηση στις 10 Νοεμβρίου, αφού κατηγορήθηκε ότι έκοψε το ηλεκτρονικό βραχιολάκι που παρακολουθούσε τις κινήσεις του ενώ βρισκόταν σε κατ' οίκον περιορισμό.

Η υπόθεση παραμένει στο ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Τάμπα, και θα παραπεμφθεί σε παρόμοιο δικαστήριο στη νότια Καλιφόρνια.

Νωρίτερα φέτος, ο 82χρονος υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο ενώ ζούσε στις Φιλιππίνες και του ακρωτηριάστηκε το αριστερό πόδι. Αργότερα επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες και εγκαταστάθηκε στη Φλόριντα.

Τέθηκε υπό έρευνα αφού καταγγέλθηκε στις αρχές των Φιλιππίνων από τον γιο του, Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι βρήκε «εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες» παράνομες εικόνες ενώ εκκένωνε την περιουσία του πατέρα του στην πόλη Σεμπού.

Η Μέγκαν Μαρκλ έχει διακόψει τις σχέσεις της με τον πατέρα της από τότε που παντρεύτηκε τον μικρότερο γιο του βασιλιά Καρόλου, τον πρίγκιπα Χάρι, το 2018.

Η ίδια έχει δηλώσει ότι η υπόθεση της έχει προκαλέσει «βαθιά αναστάτωση».

Διαβάστε επίσης