Snapshot Ένοχος για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της μητέρας του κρίθηκε 60χρονος από τα Χανιά, που είχε καταδικαστεί το 2022 για ασέλγεια ανηλίκων ανιψιών του.

Το δικαστήριο επέβαλε στον κατηγορούμενο φυλάκιση 12 μηνών με τριετή αναστολή για την ενδοοικογενειακή βία που σημειώθηκε το Νοέμβριο του 2020.

Η μητέρα του κατηγορούμενου ανακάλεσε την αρχική της κατάθεση περί βιαιοπραγίας, υποστηρίζοντας ότι τότε βρισκόταν υπό μετεγχειρητικό παραλήρημα και ότι δεν υπέστη επιθέσεις από τον γιο της.

Ο εισαγγελέας τόνισε ότι παρά τη συγκαλυπτική συμπεριφορά της μητέρας, αποδείχθηκε με βεβαιότητα η πρόκληση σωματικών βλαβών από τον γιο της.

Η ξαδέρφη του κατηγορούμενου κατέθεσε για περιστατικά βίας και ασέλγειας που υπέστησαν τα ανήλικα παιδιά της από τον ίδιο. Snapshot powered by AI

Ένοχος για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της μητέρας του για περιστατικό που σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2020 έκρινε σήμερα το δικαστήριο 60χρονο με καταγωγή από τα Χανιά ο οποίος το 2022 καταδικάστηκε για κατάχρηση ανηλίκου κατά συρροή και εξακολούθηση σε βάρος δύο ανήλικων ανηψιών του.

Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή για την υπόθεση της ενδοοικογενειακής βίας.

Όπως αναφέρει το flashnews.gr, η παθούσα μητέρα του ενώ είχε καταθέσει ότι υπήρξε θύμα βιαιοπραγίας από τον γιο της, πήρε πίσω όσα είχε πει στην κατάθεση της, με τον εισαγγελέα να κάνει λόγο για ανεξήγητη προσπάθεια συγκάλυψης του γιου της.

Ειδικότερα, κατά την ακροαματική διαδικασία ο κατηγορούμενος δια του συνηγόρου του, αρνήθηκε την κατηγορία και υποστήριξε ότι οι καταθέσεις της μητέρας του, ελήφθησαν στο νοσοκομείο αφού πρώτα είχε υποβληθεί σε σοβαρή επέμβαση στο ισχίο και ότι η παθούσα έπασχε εκείνη την ημέρα από μετεγχειρητικό παραλήρημα.

Η μητέρα του κατά την εξέταση της από το δικαστήριο, ισχυρίστηκε ότι ανέβηκε κάπου για να πάρει κάτι από την ντουλάπα, έπεσε και έσπασε το ισχίο της. Φώναξε βοήθεια, πήγαν οι ανιψιές της να τη βοηθήσουν και την είδαν σε κακή κατάσταση. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. «Στις 10 Ιανουαρίου έπεσα, στις 19 εγχειρίστηκα και στις 20 έδωσα κατάθεση στην αστυνομικό. Όταν έδωσα την κατάθεση ήμουν στο νοσοκομείο, ζαλισμένη, δεν ήξερα πού βρίσκομαι, έλεγα αλλά αντ’ άλλων» υποστήριξε η μητέρα του κατηγορούμενου και συμπλήρωσε «Δεν μου επιτέθηκε πότε. Εκείνη την ημέρα δεν ήταν στο σπίτι καθόλου. Δε με έχει χτυπήσει ποτέ».

Υποστήριξε ότι η σχέση με τον γιο της ήταν καλή. Μέχρι τότε εμέναν στο ίδιο σπίτι, μετά την εγχείρηση ωστόσο δεν ξαναέμειναν μαζί.

Να σημειωθεί ότι εκείνη την περίοδο ο γιος της είχε προφυλακιστεί στις φυλακές Τρίπολης για 16 μήνες για την υπόθεση της ασελγειας σε βάρος ανήλικων ανιψιών του..

Στη συνέχεια εξετάστηκε, από τη πλευρά της κατηγορίας, η ξαδέρφη του κατηγορούμενου. Να σημειωθεί ότι το παιδί της είχε πέσει θύμα ασέλγειας από τον κατηγορούμενο, μαζί με άλλο ένα ανήλικο ανηψάκι του.

«Είμαστε πρώτα ξαδέρφια με τον κατηγορούμενο που έχει καταδικαστεί για ασέλγεια σε βάρος του παιδιού μου. Ήμουν παρούσα σε περιστατικό κατά το οποίο την έσπρωξε με δύναμη και τη χτύπησε στον τοίχο. Τη βλέπαμε με μελανιές, τη βλέπαμε με σπασμένα δάχτυλα, να κουτσαίνει και έλεγε συνέχεια ότι έπεφτε. Όταν ανακάλυψα την ασέλγεια στο παιδί μου και την ανιψιά μου, άνοιξαν τα στόματα. Έμαθα από τις αδερφές του ότι χτυπούσε τη μητέρα του. Η κόρη της μου είχε πει ότι υπάρχουν πολύ χειρότερα. Με αφορμή το παιδί μου απευθύνθηκα στην αστυνομία και ανέφερα και όσα άλλα είχα μάθει από τη στιγμή που οι κόρες της δεν έκαναν τίποτα».

Ακολούθως εξετάστηκε μια φίλη της μητέρας η οποία υποστήριξε ότι οι σχέσεις μάνας - γιου ήταν καλές και ποτέ η φίλη της δεν της είχε παραπονεθεί για περιστατικά βίας του γιου της σε βάρος της.

«Όταν πήγα στο νοσοκομείο την είδα ότι ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Είχα ανησυχήσει αλλά μου είπε η κόρη της ότι της είχαν δώσει πολλά φάρμακα γιατί πονούσε, όχι από την επέμβαση αλλά από κάψιμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εισαγγελέας: Η παθούσα εξακολουθεί να επιδεικνύει συγκαλυπτική συμπεριφορά απέναντι στον γιο της

Ο εισαγγελέας που πρότεινε την ενοχή του κατηγορουμένου κατά την αγόρευση του ανέφερε:

«Από τη διαδικασία αποδείχθηκε ότι η μητέρα πάρα την ωριμότητα της ζωής της εξακολουθεί να επιδεικνύει συγκαλυπτική συμπεριφορά στον γιο της. Με βεβαιότητα ο γιος της, της προκάλεσε σωματικές βλάβες τον Νοέμβριο. Παρόλα αυτά, η παθούσα εξακολουθεί να δείχνει συγκαλυπτική συμπεριφορά και να παρουσιάζει ένα σύννομο προφίλ του γιου της. Η μαρτυρική της κατάθεση κρίνεται μη πειστική. Η πρώτη μαρτυρική της κατάθεση αναφέρει ότι ο γιος της ήταν άψογος, στις 12.30 που φεύγουν οι παρενέργειες των φαρμάκων ξεκινά η αποκάλυψη της αλήθειας. Με ό,τι έχει συμβεί και τα επόμενα χρόνια κατά ένα ανεξήγητο λόγο εξακολουθεί να θέλει να υπερασπιστεί τον γιο της.

Η δεύτερη μάρτυρας κατηγορίας με σαφήνεια αποκάλυψε τα περιστατικά, ενώ η μάρτυρας που είναι και φίλη της παθούσας δεν εισέφερε σε τίποτα.

Προτείνω την ενοχή του καθώς προκύπτει με βεβαιότητα η τέλεση της σωματικής βλάβης».

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