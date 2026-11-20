Σε μια περίοδο όπου η πρόσβαση στην κατοικία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, η Alpha Bank στέκεται έμπρακτα δίπλα στους νέους που θέλουν να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι. Το «Σταθερά υπέρ σου» είναι ένα νέο στεγαστικό δάνειο για νέους έως 35 ετών, με μηνιαία δόση που μένει ίδια για όλη τη διάρκεια του δανείου, όσο κι αν μεταβληθούν τα επιτόκια. Με επιτόκιο Euribor 3M + 0,50%, χρηματοδότηση έως το 90% της αξίας του ακινήτου, ποσά από €5.000 έως €500.000 και αίτηση χωρίς έξοδα, το νέο δάνειο απαντά σε αυτό που οι ίδιοι οι νέοι δηλώνουν ως τον μεγαλύτερο φραγμό για το πρώτο τους σπίτι: την αβεβαιότητα για το τι θα πληρώνουν αύριο.

Το «Σταθερά υπέρ σου» συνδυάζει κυμαινόμενο επιτόκιο με σταθερή μηνιαία δόση. Όταν το Euribor ανεβαίνει, η δόση μένει ίδια και προσαρμόζεται η διάρκεια του δανείου, με επέκταση που φτάνει έως τα 8 έτη. Αντίθετα, όταν το Euribor πέφτει, η δόση μένει πάλι ίδια και το δάνειο αποπληρώνεται νωρίτερα. Συνεπώς, όποιος αποφασίζει να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα για την απόκτηση στέγης ξέρει από την πρώτη μέρα τι θα πληρώνει κάθε μήνα και, όταν τα επιτόκια μειώνονται, κερδίζει χρόνο στην αποπληρωμή.

Γιατί η σταθερή δόση

Το προϊόν σχεδιάστηκε πάνω σε αυτά που ζητούν οι ίδιοι οι νέοι. Στη μελέτη της Alpha Bank για την προσιτή κατοικία, το 54% θεωρεί την αγορά σπιτιού ανέφικτη και πάνω από τους μισούς δαπανούν περισσότερο από το 30% του εισοδήματός τους για στέγη.

Στην ερώτηση για το τι είδους στεγαστικό θα επέλεγαν, η σταθερή δόση για όλη τη διάρκεια του δανείου ήταν η πιο δημοφιλής απάντηση. Έτσι, το «Σταθερά υπέρ σου» σχεδιάστηκε ακριβώς για να καλύψει αυτήν την ανάγκη για σιγουριά και εμπιστοσύνη.

Το νέο μαζί ξεκινά από το πρώτο σπίτι

Ένα στεγαστικό είναι μια διαδρομή πολλών ετών. Σε αυτή τη διαδρομή, η Alpha Bank στέκεται δίπλα στον πελάτη, κάνοντας πράξη το νέο μαζί, από το πρώτο βήμα μέχρι την τελευταία δόση. Η δόση μένει σταθερή, όσο κι αν αλλάζει η αγορά.

«Ρωτήσαμε τους νέους τι τους κρατά πίσω από το πρώτο τους σπίτι. Η απάντηση ήταν η αβεβαιότητα. Το πρώτο σπίτι θα αλλάξει πολλές φορές, όπως και η ζωή μέσα του. Η δόση θα μείνει ίδια, από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία. Αυτό είναι το νέο μαζί στην πράξη: να γίνεται κάθε “ονειρεύομαι” ένα “ξεκινάω”», δήλωσε ο Παναγιώτης Γεωργιόπουλος, Chief Retail Strategies Officer της Alpha Bank.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν φόρμα ενδιαφέροντος στο alpha.gr, ώστε σύμβουλος της τράπεζας να επικοινωνήσει μαζί τους για ενημέρωση και υποβολή αίτησης, ή να επισκεφθούν οποιοδήποτε κατάστημα της Alpha Bank.