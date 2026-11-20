Το καφενείο «Ο Παράδεισος» παραμένει κλειστό μετά την τραγική απώλεια του 61χρονου ιδιοκτήτη του.

Snapshot Ο 61χρονος ιδιοκτήτης του καφενείου «Ο Παράδεισος» στο Μαρούσι αυτοκτόνησε στις 30 Οκτωβρίου 2026.

Ο αυτόχειρας αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα λόγω προστίμου ύψους 50.000 ευρώ που δεν μπορούσε να πληρώσει.

Η αυτοκτονία συνέβη μέσα στον χώρο της επιχείρησης, αμέσως μετά το κλείσιμό της. Snapshot powered by AI

Μόνος του, από τις 06:00 το πρωί, άνοιγε καθημερινά το καφενείο «Ο Παράδεισος» στο Μαρούσιο 61χρονος Γιώργος Α., προκειμένου να προετοιμάσει το φαγητό για τις παραγγελίες των πελατών του. Πίσω από την κλειστή πλέον πόρτα της επιχείρησης κρύβεται μια τραγική ιστορία, καθώς ο ιδιοκτήτης της έβαλε τέλος στη ζωή του, έχοντας προηγουμένως βρεθεί αντιμέτωπος με ένα ιδιαίτερα μεγάλο οικονομικό πρόστιμο.

Το καφενείο βρίσκεται στην οδό Παραδείσου, ενώ αντίστοιχη ταμπέλα υπάρχει και στη λεωφόρο Κηφισίας. Ο 61χρονος λειτουργούσε ουσιαστικά μόνος του την επιχείρηση, αναλαμβάνοντας τόσο την προετοιμασία του φαγητού όσο και την εξυπηρέτηση των πελατών.

Το καφενείο «Ο Παράδεισος» παραμένει κλειστό μετά την τραγική απώλεια του 61χρονου ιδιοκτήτη του.

Όπως περιέγραψε στο Newsbomb η κυρία Πολύτιμη, η οποία γνώριζε την επιχείρηση, ο κ. Γιώργος ήταν τις περισσότερες φορές μόνος του, ενώ κατά διαστήματα είχε τη βοήθεια ενός ηλικιωμένου άνδρα, ο οποίος αναλάμβανε να παραδίδει κάποιες παραγγελίες σε εταιρείες ή σπίτια της ευρύτερης περιοχής.

«Πηγαίναμε ανά διαστήματα. Ο κ. Γιώργος ήταν μόνος του. Κάποιες φορές είχε και κάποια βοήθεια από έναν ηλικιωμένο που πήγαινε κανένα πακέτο φαγητό σε εταιρείες ή σπίτια εδώ κοντά στην περιοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η χαρακτηριστική ταμπέλα του καφενείου «Ο Παράδεισος».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στον 61χρονο είχε επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ, το οποίο φέρεται να αδυνατούσε να καταβάλει. Το οικονομικό αυτό βάρος, όπως αναφέρεται, είχε επιβαρύνει σημαντικά την κατάστασή του.

Το πρωί του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου, ένας γνωστός του πήγε στο καφενείο και, βλέποντάς το κλειστό, παραξενεύτηκε. Όταν πλησίασε περισσότερο, αντιλήφθηκε ότι ο 61χρονος βρισκόταν απαγχονισμένος στο εσωτερικό. Βγήκε αμέσως στη λεωφόρο Κηφισίας και εντόπισε αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ που περιπολούσαν την περιοχή.

Θραύσματα από τη τζαμαρία που έσπασαν οι αστυνοομικοι προκειμενου να μπουν στο καταστημα

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο κατάστημα και έσπασαν την τζαμαρία για να εισέλθουν, ωστόσο ήταν ήδη αργά.

«Σιωπηλή» η πόρτα του γνωστού καφενείου στην οδό Παραδείσου.

Η κηδεία του 61χρονου τελέστηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Το καφενείο «Ο Παράδεισος» παραμένει κλειστό μετά την τραγική απώλεια του 61χρονου ιδιοκτήτη του.

Σήμερα, το καφενείο «Ο Παράδεισος» παραμένει κλειστό. Στην είσοδο τοποθετήθηκε ένα χαρτί με τη λέξη «ΚΛΕΙΣΤΟ», ενώ μπροστά από το κατάστημα είχαν τοποθετηθεί λουλούδια στη μνήμη του ιδιοκτήτη του.