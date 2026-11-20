Μια πεζή παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα στη λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος των Αμπελοκήπων και αυτή την ώρα διακομίζεται σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Λόγω της παράσυρσης της γυναίκας, έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα στην Κηφισίας στο ύψος της συμβολής της με τον οδό Αιτωλίας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα.

Επί τόπου έχουν σπεύσει αστυνομικοί της Τροχαίας για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία.