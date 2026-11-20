Snapshot Ο κτηνοτρόφος Νίκος Τσιάρας έχασε 2.300 αιγοπρόβατα λόγω ευλογιάς και ζητά αποζημίωση για ζωοτροφές αξίας άνω των 140.000 ευρώ.

Η αποζημίωση για το χαμένο εισόδημα είναι ανεπαρκής, καθώς καταβλήθηκαν μόνο 70 ευρώ ανά ζώο, ενώ τα πραγματικά έσοδα ήταν πολύ υψηλότερα.

Το κόστος ανασύστασης των κοπαδιών είναι μεγάλο, με την αγορά 300 ζώων να απαιτεί περίπου 120.000 ευρώ, καθιστώντας δύσκολη την επανεκκίνηση χωρίς άμεση χρηματοδότηση.

Υπάρχει εκκρεμότητα στην αποζημίωση για τις ζωοτροφές που καταστράφηκαν κατά τη διαδικασία θανάτωσης των ζώων.

Οι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ασφάλιση των κοπαδιών λόγω επιφυλακτικότητας των ασφαλιστικών εταιρειών μετά από πρόσφατες καταστροφές. Snapshot powered by AI

Την οικονομική ασφυξία στην οποία έχουν περιέλθει οι κτηνοτρόφοι που αναγκάστηκαν να θανατώσουν τα κοπάδια τους εξαιτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων περιέγραψε ο Νίκος Τσιάρας, κτηνοτρόφος και μέλος του Πανλαρισαϊκού Συλλόγου, μιλώντας στο Mega.

Η εξάπλωση της ζωονόσου έχει προκαλέσει τεράστιες απώλειες στον κτηνοτροφικό κόσμο, με παραγωγούς να βλέπουν τις μονάδες τους να καταστρέφονται και την επαγγελματική τους δραστηριότητα να διακόπτεται απότομα. Η υποχρεωτική θανάτωση των ζώων, σε συνδυασμό με τις οικονομικές εκκρεμότητες και το υψηλό κόστος επανεκκίνησης, καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την επιστροφή στην παραγωγή.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του κ. Τσιάρα, ο οποίος έχασε ολόκληρο το κοπάδι του, καθώς οδηγήθηκαν σε θανάτωση και τα 2.300 αιγοπρόβατα της μονάδας του.

Όπως εξήγησε, η θανάτωση του κοπαδιού του είχε ως αποτέλεσμα να μείνουν στη μονάδα ζωοτροφές αξίας άνω των 140.000 ευρώ, για τις οποίες ζητά να αποζημιωθεί με βάση την εμπορική τους αξία.

Ο κτηνοτρόφος ανέφερε ότι σύμφωνα με το πρωτόκολλο που εφαρμοζόταν κατά τη διαδικασία θανάτωσης των ζώων, προβλεπόταν η καταστροφή και η ταφή των ζωοτροφών, με αντίστοιχη αποζημίωση. Ωστόσο, όπως ανέφερε, το συγκεκριμένο ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί εκκρεμότητα.

«Οι αποζημιώσεις έγιναν κανονικά σε όλους, αλλά θέλουμε να κλείσουμε τις εκκρεμότητες πριν φτάσουμε στην ανασύσταση», σημείωσε, ζητώντας να υπάρξει άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης.

Παράλληλα, πρότεινε να δοθούν εντολές στις περιφέρειες, ώστε κλιμάκια να επισκεφθούν τις πληγείσες κτηνοτροφικές μονάδες, να καταγράψουν τις ποσότητες και την αξία των ζωοτροφών που έχουν απομείνει και να προχωρήσει η καταβολή των προβλεπόμενων αποζημιώσεων.

«Μας έδωσαν 70 ευρώ για χαμένο εισόδημα»

Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα που έθεσε αφορά την αποζημίωση για το εισόδημα που έχασαν οι παραγωγοί μετά τη θανάτωση των κοπαδιών τους.

Όπως ανέφερε, για το 2025 καταβλήθηκαν 70 ευρώ ανά παραγωγικό ζώο, ποσό που, όπως υποστήριξε, απέχει σημαντικά από τα πραγματικά έσοδα που εξασφάλιζε μια γαλακτοπαραγωγική προβατίνα.

Ενδεικτικά, περιέγραψε ότι ένα ζώο της μονάδας του μπορούσε να παράγει περίπου 350 έως 400 κιλά γάλακτος, με την τιμή πώλησης να φτάνει τα 2 ευρώ ανά κιλό. Αυτό σημαίνει ότι τα ετήσια έσοδα από το γάλα μιας προβατίνας μπορούσαν να κυμανθούν μεταξύ 700 και 800 ευρώ.

«Εγώ αυτή τη στιγμή παίρνω 70 ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητώντας να καθοριστεί μια ουσιαστική αποζημίωση για το χαμένο εισόδημα, ώστε να μην υπάρχουν κτηνοτρόφοι δύο ταχυτήτων, με διαφορετική αντιμετώπιση ανάλογα με τις συνθήκες που αντιμετώπισαν.

Το κόστος της ανασύστασης και η δυσκολία επιστροφής στην παραγωγή

Ιδιαίτερα προβληματισμένος εμφανίστηκε και για το σχέδιο ανασύστασης των κοπαδιών, το οποίο, όπως είπε, αναμένεται να ξεκινήσει από τη νέα χρονιά.

Για να εξηγήσει το οικονομικό βάρος που καλούνται να σηκώσουν οι παραγωγοί, έφερε ως παράδειγμα μια μονάδα που χρειάζεται να προμηθευτεί 300 ζώα. Με δεδομένο ότι η αγορά κάθε ζώου κοστίζει περίπου 400 ευρώ, το συνολικό απαιτούμενο ποσό φτάνει τις 120.000 ευρώ.

Όπως υπογράμμισε, οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να προχωρήσουν στην αγορά νέων ζώων εάν δεν έχουν προηγουμένως εξασφαλίσει τα απαραίτητα χρήματα, καθώς οι προμηθευτές απαιτούν την εξόφληση πριν από τη μεταφορά τους στις μονάδες.

«Πρέπει να προπληρωθεί το τιμολόγιο, να μπουν τα χρήματα στην τράπεζα και μετά να ξεκινήσω να φέρνω τα ζώα στον στάβλο», εξήγησε, εκτιμώντας ότι, χωρίς άμεση χρηματοδότηση, ελάχιστοι από τους περίπου 2.500 πληγέντες κτηνοτρόφους θα καταφέρουν τελικά να προχωρήσουν στην ανασύσταση.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι οι παραγωγοί έλαβαν κατά μέσο όρο 160 ευρώ, ενώ αναφέρθηκε και στη δέσμευση του πρωθυπουργού για κάλυψη του 100% του κόστους ανασύστασης των κοπαδιών. Όπως τόνισε, είναι απαραίτητο η συγκεκριμένη δέσμευση να υλοποιηθεί στην πράξη, ώστε οι κτηνοτρόφοι να έχουν τη δυνατότητα να ξαναστήσουν τις μονάδες τους.

Τέλος, ο κ. Τσιάρας αναφέρθηκε και στο ζήτημα της ασφάλισης των ζώων, εξηγώντας ότι μετά τις καταστροφικές πλημμύρες της κακοκαιρίας Daniel, οι κτηνοτρόφοι της περιοχής επιχείρησαν να ασφαλίσουν τις μονάδες τους μέσω ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών.

Ωστόσο, όπως υποστήριξε, συνάντησαν άρνηση, καθώς οι εταιρείες εμφανίζονταν επιφυλακτικές απέναντι στο ενδεχόμενο επανάληψης αντίστοιχων καταστροφών.