Snapshot Ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα αιφνιδίασε τον Βέλγο ομόλογό του Μπαρτ Ντε Βέβερ αγκαλιάζοντάς τον ξαφνικά κατά τη διάρκεια της Συνόδου της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Βερολίνο.

Η αντίδραση του Βέλγου πρωθυπουργού ήταν χιουμοριστική, σχολιάζοντας ότι ο Ράμα πάντα «έρχεται από πίσω».

Η Σύνοδος επικεντρώθηκε στη στρατιωτική και πολιτική στήριξη προς την Ουκρανία, τις εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο και το ρόλο της Ευρώπης στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ηγέτες από σημαντικές ευρωπαϊκές χώρες και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Η εκδήλωση αγάπης του Ράμα προσέφερε μια ανάλαφρη στιγμή στο βαρύ διπλωματικό πλαίσιο της Συνόδου. Snapshot powered by AI

Ένα απρόσμενο στιγμιότυπο με πρωταγωνιστές τον Αλβανό πρωθυπουργό Έντι Ράμα και τον Βέλγο ομόλογό του, Μπαρτ Ντε Βέβερ, καταγράφηκε στο περιθώριο της Συνόδου της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία, στο Βερολίνο.

Ο Έντι Ράμα, γνωστός για τις εκκεντρικές κινήσεις του και τις φορές που έχει ξεφύγει από το αυστηρό διπλωματικό πρωτόκολλο, αιφνιδίασε αυτή τη φορά τον Βέλγο πρωθυπουργό, επιλέγοντας έναν ιδιαίτερα διαχυτικό τρόπο για να τον χαιρετήσει.

Συγκεκριμένα, ενώ ο Μπαρτ Ντε Βέβερ έκανε δηλώσεις, ο Αλβανός πρωθυπουργός τον πλησίασε από πίσω και τον αγκάλιασε ξαφνικά. Η αντίδραση του Βέλγου πολιτικού ήταν αυθόρμητη, με τον ίδιο να σχολιάζει με χιούμορ:

«Αυτός θα είναι σίγουρα ο Αλβανός. Πάντα από πίσω έρχεται», όπως ακούγεται στο βίντεο που καταγράφει το περιστατικό.

Δεν είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά που ο Ράμα τραβά τα βλέμματα με τις κινήσεις του σε διεθνείς συναντήσεις. Στο παρελθόν έχει προκαλέσει αμηχανία με τις ιδιαίτερα εκδηλωτικές χειρονομίες του, μεταξύ των οποίων και οι φορές που γονάτισε μπροστά στην Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Το περιστατικό στο περιθώριο της Συνόδου για την Ουκρανία

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε στην καγκελαρία του Βερολίνου, όπου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των ηγετών της «Συμμαχίας των Προθύμων», έπειτα από πρόσκληση του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν η συνέχιση της στρατιωτικής και πολιτικής στήριξης προς την Ουκρανία, οι εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο, αλλά και ο ρόλος της Ευρώπης στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Στη συνάντηση έδωσαν το «παρών», μεταξύ άλλων, ηγέτες από τη Γαλλία, τη Βρετανία, την Ιταλία και την Πολωνία, καθώς και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Μέσα στο βαρύ διπλωματικό κλίμα, η αιφνιδιαστική αγκαλιά του Έντι Ράμα και η ατάκα του Βέλγου πρωθυπουργού έδωσαν μια πιο ανάλαφρη νότα στο παρασκήνιο της Συνόδου.