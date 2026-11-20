Snapshot Στον πολιτικό μνημόσυνο του Αλέκου Φλαμπουράρη προκλήθηκε σύγχυση λόγω φράσης που γράφτηκε στη γραπτή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα αλλά δεν εκφωνήθηκε.

Η φράση αυτή φαινόταν να κατηγορεί την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και ειδικά τον Νίκο Παππά για την Εξεταστική Επιτροπή σχετικά με τα funds.

Τελικά, ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε διαφορετικό κείμενο, όπου η ευθύνη για τον συμψηφισμό αποδίδεται στην κυβερνητική πλειοψηφία και όχι στον ΣΥΡΙΖΑ.

Η μη ζωντανή μετάδοση της ομιλίας προκάλεσε παρανοήσεις και δημοσιεύσεις που απέδωσαν λανθασμένα επίθεση του Τσίπρα προς τον ΣΥΡΙΖΑ.

Στην ομιλία παρόντες ήταν ο Νίκος Παππάς και η Ρένα Δούρου, που παρακολούθησαν τη διαφοροποίηση της αρχικής φράσης. Snapshot powered by AI

Το πολιτικό μνημόσυνο του Αλέκου Φλαμπουράρη κατόρθωσε χθες να συγκεντρώσει στον ίδιο χώρο πολιτικά στελέχη από όλο το φάσμα της Κεντροαριστεράς, ακόμη και πρόσωπα που βρίσκονται σε απόλυτη σύγκρουση μεταξύ τους λόγω των μεγάλων ανακατάξεων που συμβαίνουν στον χώρο τους τελευταίους μήνες.

Ωστόσο, από χθες το βράδυ και με τη συγκίνηση να έχει καταλαγιάσει, ένα άλλο θέμα τείνει να μετατραπεί σε κεντρικό πολιτικό ζήτημα. Πρόκειται για τη φερόμενη «αιχμή» του Αλέξη Τσίπρα προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα της Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία όμως αν και γράφτηκε, δεν εκστομίθηκε ποτέ από τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για μια ιδιαίτερα επικριτική φράση που φαίνεται να φωτογραφίζει την ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και ιδιαίτερα τον Νίκο Παππά που ήταν και ο συντάκτης της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα funds. Μάλιστα ο Νίκος Παππάς και Ρένα Δούρου ήταν παρόντες στην αίθουσα και παρακολούθησαν την ομιλία του κ. Τσίπρα. Το συγκεκριμένο απόσπασμα εμφανίζεται στη γραπτή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο διαμοιράστηκε στους διαπιστευμένους πολιτικούς συντάκτες της ΕΛΑΣ και ανέφερε:

«Μιας και ορισμένοι επιχειρούν να παίξουν το παιχνίδι των εντυπώσεων και του συμψηφισμού, και βάζουν στο ίδιο κάδρο τη κυβέρνηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας με αυτήν της κοινωνικής αναλγησίας, θέλω σήμερα να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από αυτήν την δημόσια επιστολή (σ.σ.: του Αλέκου Φλαμπουράρη)».

Ωστόσο, αυτό δεν εκφωνήθηκε ποτέ από τον πρώην πρωθυπουργό. Αντιθέτως, αυτό που είπε ήταν μια πολύ διαφορετική εκδοχή του παραπάνω αποσπάσματος, στο οποίο μάλιστα ξεκαθαρίζεται ότι αυτή που ευθύνεται για τον συμψηφισμό «πυροσβέστη» με «εμπρηστή», είναι η κυβερνητική πλειοψηφία.

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσίπρας είπε στην ομιλία του: «Ίσως αυτήν την επιστολή, εάν ο Αλέκος ήταν παρόν να την έστελνε στην Εξεταστική Επιτροπή που θα συνέλθει για να εξετάσει τα πώς και τα γιατί. Και ίσως και να τον καλούσε και πρώτο, τον πυροσβέστη δίπλα στον εμπρηστή, γιατί έτσι κάνει η σημερινή κυβερνητική πλειοψηφία».

Ωστόσο, το γεγονός ότι η ομιλία του κ. Τσίπρα δεν μεταδόθηκε ζωντανά, οδήγησε στη δημοσίευση πολλών άρθρων βασισμένων στη γραπτή ομιλία του κ. Τσίπρα και στο συμπέρασμα ότι ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ εξαπέλυσε ευθεία επίθεση κατά του ΣΥΡΙΖΑ για την Εξεταστική κατά τη διάρκεια του πολιτικού μνημοσύνου του πολιτικού του μέντορα, κάτι το οποίο, έστω και την τελευταία στιγμή της εκφώνησης της εγκεκριμένης ομιλίας, πάρθηκε τελικά πίσω.

Διαβάστε επίσης