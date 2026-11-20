Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 20 Νοεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Η Ευρώπη... θεατής στη νέα μοιρασιά του κόσμου
Ελεύθερος Τύπος: Οι 131 περιοχές με τα πιο φθηνά ακίνητα
Η Καθημερινή: Η νέα τρόικα αγνοεί την Ευρώπη
Τα Νέα: Αν ψάχνετε εμβόλιο και δεν το βρίσκετε...
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου.
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