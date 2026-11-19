Μια εξέλιξη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σημειώθηκε στην υπόθεση των καταγγελιών που είχε υποβάλει η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) κατά του Δήμου Στασινόπουλου (ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Μαρούσι), αλλά και ενός ακόμη αθλητικού παράγοντα από την Αταλάντη .

Η νέα διοίκηση της ΕΟΚ μέσω απόφασης της εκτελεστικής επιτροπής απέσυρε τις καταγγελίες, ζητώντας με επιστολή της να μην εξεταστεί η υπόθεση από την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ).

Το περιεχόμενο της επιστολής της εκτελεστικής επιτροπής σύμφωνα με πληροφορίες του Νewsbomb

Η νέα διοίκηση της ΕΟΚ μετά την παραίτηση του κου Λιόλιου επαναξιολόγησε τις ανωτέρω υποθέσεις και αποφάσισε την αίτηση ανάκλησης εκδίκασής τους, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο κείμενο της εκτελεστικής επιτροπής ζητείται η ματαίωση της συνεδρίασης της Επιτροπής.

Η υπόθεση αφορά, μεταξύ άλλων, μηνύματα που φέρεται να είχε στείλει ο Στασινόπουλος (ΚΑΕ Μαρούσι) στον προσωρινά κρατούμενο Βαγγέλη Λιόλιο, για τα οποία, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, είχε υποβληθεί και μήνυση από τον Λιόλιο σε μια προσπάθεια να φιμωθεί ο Στασινόπουλος.

Ωστόσο, παρά την ανάκληση των καταγγελιών από την πλευρά της ΕΟΚ, η υπόθεση τυπικά δε θεωρείται ότι κλείνει αυτομάτως. Η Επιτροπή καλείται να εξετάσει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη συζήτησή της, καθώς η διαδικασία έχει ήδη κινηθεί μετά την υποβολή των σχετικών καταγγελιών.

Το παρασκήνιο και τα ερωτήματα για τη στάση της νέας διοίκησης

Η απόφαση της ΕΟΚ αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της σύνθεσης της σημερινής διοίκησης, καθώς σε αυτήν συμμετέχουν πρόσωπα που είχαν εκλεγεί με τον Λιόλιο.

Η ανάκληση των καταγγελιών γεννά εύλογα ερωτήματα για τη στάση της νέας διοίκησης απέναντι σε μια υπόθεση που είχε ανοίξει επί προεδρίας Λιόλιου προφανώς με δική του πρωτοβουλία. Πρόκειται για μια κίνηση που σαφώς και εύλογα αποστασιοποιεί τη σημερινή διοίκηση από τους χειρισμούς του προκατόχου της ή για μια απόφαση που σχετίζεται με διαφορετική, πέρα από δεσμεύσεις πια αξιολόγηση των δεδομένων της υπόθεσης;

Σε κάθε περίπτωση, η ΕΦΙΠΗΔ, έχει σαφώς πιο εύκολο έργο πλέον μπροστά της, αφού από τις εξελίξεις διαφαίνεται πως η καταγγελία που είχε υποβληθεί ήταν μάλλον προσωπική επιλογή και όχι θεσμική.