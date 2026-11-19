Αυτό που βλέπει ο 28χρονος όπως αποτυπώθηκε από το ιατρικό περιοδικό με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης

Snapshot Ο 28χρονος Καρλ διαγνώστηκε με προσωπομεταμορφοψία (PMO), γνωστή ως «σύνδρομο δαιμονικού προσώπου», μετά από εγχείρηση στον δεξιό κροταφικό λοβό του εγκεφάλου.

Η πάθηση του Καρλ τον έκανε να βλέπει χαρακτηριστικά της γάτας του στα πρόσωπα των ανθρώπων, αποτέλεσμα παλινοψίας που συνδέεται με την αφαίρεση της εγκεφαλικής περιοχής υπεύθυνης για αναγνώριση προσώπων.

Το σύνδρομο χαρακτηρίζεται από παραμορφωμένη αντίληψη προσώπων, ενώ άλλα μέρη του σώματος παραμένουν φυσιολογικά, και παρουσιάζεται σπάνια με λιγότερα από 100 κλινικά περιστατικά παγκοσμίως.

Η κατάσταση συχνά συγχέεται με ψυχιατρικές διαταραχές όπως η σχιζοφρένεια, αλλά είναι οπτικο-νευρολογική και μπορεί να πυροδοτηθεί από τραυματισμούς ή εγκεφαλικά.

Παρόμοια περιστατικά έχουν αναφερθεί, όπως μια περίπτωση το 1986 όπου μια γυναίκα έβλεπε χαρακτηριστικά σκύλου στα πρόσωπα ανθρώπων μετά από εγκεφαλικό. Snapshot powered by AI

Ένας Αμερικανός προκάλεσε σύγχυση στην ιατρική κοινότητα, καθώς διαγνώσθηκε με εξαιρετικά σπάνια πάθηση, όπου μπορούσε να δει τα χαρακτηριστικά της γάτας τους στα πρόσωπα των ανθρώπων που έβλεπε.

Ο Καρλ, 28 ετών, του οποίου η ιστορία δημοσιεύτηκε σε ιατρικό περιοδικό, υποβλήθηκε σε εγχείρηση εγκεφάλου πριν από δύο χρόνια για να αφαιρεθεί μέρος του δεξιού κροταφικού λοβού του.

Αυτό οφειλόταν σε μπερδεμένα αιμοφόρα αγγεία μεταξύ αρτηριών και φλεβών, που μπορεί να προκαλέσουν αιμορραγία στον εγκέφαλο αν δεν αντιμετωπιστούν.

Όμως, λίγο μετά τη διαδικασία, άρχισε να βλέπει χαρακτηριστικά της γκρι ριγωτής γάτας του, της Λούνα, σε ανθρώπινα πρόσωπα – από τις ρίγες της μέχρι τις διογκωμένες κόρες ή τα γατίσια μάτια της.

Σύμφωνα με την αναφορά στο περιοδικό Cortex, θα δει τα χαρακτηριστικά της Λούνα σε ανθρώπινα πρόσωπα αν η γάτα του είναι το πρώτο πρόσωπο που θα δει εκείνη την ημέρα.

Εναλλακτικά, αν δει ανθρώπινο πρόσωπο στην αρχή της ημέρας του, τείνει να βλέπει τις κόρες και το σχήμα των ματιών αυτού του ατόμου που συνάντησε πρώτο, στα πρόσωπα των άλλων, συμπεριλαμβανομένου και του προσώπου της Λούνα εκείνη την ημέρα, είπαν οι επιστήμονες.

Τελικά διαγνώστηκε με προσωπομεταμορφοψία (PMO), που ονομάστηκε «σύνδρομο δαιμονικού προσώπου», και έγινε ένας από τους λίγους που είχαν προσβληθεί από αυτή τη σπάνια διαταραχή.

Η κατάσταση εμφανίζεται όταν ένα άτομο αντιλαμβάνεται τα πρόσωπα ως παραμορφωμένα, τεντωμένα, πρησμένα, αποχρωματισμένα ή αποκρουστικά παραμορφωμένα, ενώ άλλα μέρη του σώματος παραμένουν φυσιολογικά.

Προκαλείται από μια μορφή παλινοψίας, ένα νευρολογικό οπτικό φαινόμενο όπου κάτι που είχε παρατηρηθεί νωρίτερα επιμένει ή επανεμφανίζεται.

Οι επιστήμονες, από το Dartmouth College στο Νιου Χάμσαϊρ των ΗΠΑ, πιστεύουν ότι η παλινοψία του Καρλ μπορεί να σχετίζεται με την αφαίρεση του δεξιού κροταφικού λοβού.

Αυτή η περιοχή του εγκεφάλου είναι γνωστό ότι παίζει κρίσιμο ρόλο στην επεξεργασία και αναγνώριση προσώπου.

Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, καθηγητής Brad Duchaine, καθηγητής ψυχολογικών και εγκεφαλικών επιστημών, δήλωσε: «Αυτή η περίπτωση όπου ο Καρλ βλέπει τα χαρακτηριστικά της γάτας του σε ανθρώπινα πρόσωπα και το αντίστροφο δείχνει ότι τα ατομικά χαρακτηριστικά μπορούν να εξαχθούν από τη μνήμη και να επηρεάσουν την τρέχουσα αντίληψή μας.»

Μια παρόμοια παράξενη περίπτωση αναφέρθηκε στο ίδιο περιοδικό ακριβώς πριν από 40 χρόνια, το 1986.

Αναφερόταν σε μια γυναίκα που, όταν ταξίδευε με λεωφορείο, είδε ένα κανίς στην αγκαλιά ενός επιβάτη και μετά είδε το πρόσωπο του κανίς σε κάθε επιβάτη του λεωφορείου.

Η γυναίκα είχε υποστεί εγκεφαλικό εννέα μήνες νωρίτερα.

Σε σύγκριση με την περίπτωση της άγνωστης γυναίκας, ο Karl είδε μόνο στοιχεία προσώπων να μεταφέρονται σε άλλα πρόσωπα, αντί για ολόκληρο πρόσωπο.

Στην πιο πρόσφατη μελέτη, οι ερευνητές ετοίμασαν ένα σκίτσο που τροφοδοτήθηκε στην τεχνητή νοημοσύνη για να κάνει την εικόνα πιο ρεαλιστική.

Στη συνέχεια, οι επιστήμονες μοιράστηκαν την εικόνα που παρήγαγε η τεχνητή νοημοσύνη με τον Καρλ, και μετά από μερικούς γύρους ανταλλαγών, το τροποποιημένο σύνολο εικόνων συμπεριλήφθηκε στην αναφορά.

Έρευνες υποδεικνύουν ότι επειδή το PMO είναι μια οπτικο-νευρολογική κατάσταση και όχι ψυχιατρική ψευδαίσθηση, οι άνθρωποι μερικές φορές διαγιγνώσκονται λανθασμένα με καταστάσεις όπως η σχιζοφρένεια ή η διαταραχή δυσμορφίας σώματος μέχρι να αξιολογηθούν σωστά.

Συνηθισμένοι παράγοντες που πυροδοτούν την κατάσταση περιλαμβάνουν τραυματισμό στο κεφάλι ή εγκεφαλικό, επιληψία, όγκους στον εγκέφαλο ή εγκεφαλίτιδα.

Είναι εξαιρετικά σπάνια, με λιγότερα από 100 τεκμηριωμένα κλινικά περιστατικά στη ιατρική βιβλιογραφία τον τελευταίο αιώνα.