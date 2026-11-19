Ο Μάρλον Τζάκσον εμφανίζεται στη συναυλία-αφιέρωμα «Michael Forever», στο Millennium Stadium του Κάρντιφ, το Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2011

Snapshot Ο Μάρλον Τζάκσον αποκάλυψε ότι πάσχει από καρκίνο του προστάτη στο στάδιο 4 και δίνει μάχη με την ασθένεια τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Έχει αφαιρεθεί ο προστάτης και έχει υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία, ενώ έχει υιοθετήσει αλλαγές στον τρόπο ζωής, όπως περπάτημα και αλλαγές στη διατροφή.

Η ανακοίνωση έγινε πέντε μήνες μετά την πτώση του στη σκηνή κατά τη διάρκεια περιοδείας των The Jacksons.

Το συγκρότημα πλέον αποτελείται μόνο από τον Μάρλον και τον αδελφό του Τζάκι, με μειωμένη απήχηση στις πρόσφατες εμφανίσεις τους.

Ο Μάικλ Τζάκσον, αδελφός του Μάρλον και πρώην μέλος των Jackson 5, πέθανε το 2009 από οξεία δηλητηρίαση και καρδιακή ανακοπή. Snapshot powered by AI

Ο Μάρλον Τζάκσον, μέλος των Jackson 5, αποκάλυψε ότι πάσχει από καρκίνο του προστάτη στο στάδιο 4 και ότι εδώ και χρόνια δίνει κρυφά τη μάχη ενάντια στην ασθένεια.

Ο 69χρονος αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, μιλώντας σε ένα podcast την Τρίτη, είπε: «Έχω καρκίνο εδώ και τέσσερα χρόνια. Καρκίνος του προστάτη, στάδιο 4. Είμαι μια χαρά. Είμαι καλά. Οπότε, θα είμαι εδώ για πολύ καιρό ακόμα».

Ο Μάρλον είπε ότι του έχει αφαιρεθεί ο προστάτης και ότι έχει υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία, προσθέτοντας, ότι πλέον έχει βάλει το περπάτημα στη ζωή του, διανύοντας σχεδόν τέσσερα μίλια τέσσερις φορές την εβδομάδα. Επίσης άλλαξε και κάποιες διατροφικές συνήθειες, κόβοντας τη ζάχαρη, ενώ αποκάλυψε ότι σταμάτησε να τρώει βοδινό και χοιρινό κρέας το 1977.

Η ανακοίνωση έρχεται πέντε μήνες αφότου ο Μάρλον «πάγωσε» τους θαυμαστές του, όταν έπεσε στη σκηνή κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στην περιοδεία των The Jacksons.

Το συγκρότημα —το οποίο πλέον αποτελείται μόνο από δύο αρχικά μέλη, τον Μάρλον και τον αδελφό του Τζάκι, 75 ετών— ανέβηκε πρόσφατα στη σκηνή του φεστιβάλ Wichita Riverside, αλλά η χαρακτηριστική τους ομαλή ερμηνεία της επιτυχίας του MJ «Wanna Be Startin’ Somethin’» δεν είχε την αναμενόμενη απήχηση.

Ο Μάρλον καταγράφηκε να φωνάζει προς το κοινό πριν πέσει με το κεφάλι προς τα κάτω στη σκηνή, ενώ τα μέλη του συγκροτήματος παρακολουθούσαν.

Ο Μάικλ πέθανε στις 25 Ιουνίου 2009 σε ηλικία 50 ετών από οξεία δηλητηρίαση από προποφόλη, σε συνδυασμό με τις επιδράσεις άλλων ηρεμιστικών, που οδήγησαν σε καρδιακή ανακοπή, ενώ ο προσωπικός του γιατρός εκείνη την εποχή, ο Δρ Κόνραντ Μάρεϊ, καταδικάστηκε σε φυλάκιση για ακούσια ανθρωποκτονία.

Στο θρυλικό συγκρότημα εκτός από τον «Βασιλιά της Ποπ» Μάικλ, ήταν τα αδέλφια του, Τίτο, Τζερμέιν, Τζάκι και Μάρλον.

Ο Μάικλ ξεκίνησε τη σόλο καριέρα του ενώ ήταν ακόμα μέλος των Jackson 5, με σόλο άλμπουμ όπως το «Got to Be There» του 1971, το «Ben» του 1972, το «Music and Me» του 1973 και το «Forever, Michael» του 1975.

Ο Τζάκσον συνεργάστηκε ξανά με τους αδελφούς του στο επιτυχημένο άλμπουμ «Triumph» του 1980 και περιόδευσε μαζί τους, ολοκληρώνοντας την περιοδεία για το άλμπουμ τους «Victory» του 1984.

Η μεγαλύτερη επιτυχία του ήρθε με την κυκλοφορία του «Thriller» στις 29 Νοεμβρίου 1982, το οποίο παραμένει το άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών, σύμφωνα με το Guinness World Records το 2021, με πάνω από 67 εκατομμύρια πωληθέντα αντίτυπα.

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