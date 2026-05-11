Η «μυστική οικογένεια» του Μάικλ Τζάκσον για πρώτη φορά: «Ήταν τέρας, μας κακοποιούσε για χρόνια»

Σοκ προκαλούν οι νέες καταγγελίες σε βάρος του Μάικλ Τζάκσον από τα τέσσερα αδέλφια της οικογένειας Κάσιο, τα οποία υποστηρίζουν ότι ο διάσημος ποπ σταρ τα κακοποιούσε σεξουαλικά επί χρόνια, ενώ τα είχε υποβάλει σε συστηματική χειραγώγηση και ψυχολογικό έλεγχο.

Ο Έντι, ο Ντόμινικ, ο Άλντο και η Μαρί-Νικόλ Κάσιο μίλησαν στην εκπομπή «60 Minutes Australia», περιγράφοντας με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες όσα, όπως λένε, βίωσαν από τον Τζάκσον από μικρή ηλικία.

Η οικογένεια Κάσιο διατηρούσε στενή σχέση με τον τραγουδιστή ήδη από τη δεκαετία του ’80, όταν εκείνος γνώρισε τον πατέρα τους, Ντόμινικ Κάσιο, διευθυντή ξενοδοχείου στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, ο Τζάκσον έγινε σταδιακά αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους, προσφέροντας ακριβά δώρα, ταξίδια με ιδιωτικά αεροσκάφη και συμμετοχή στις παγκόσμιες περιοδείες του.

Τα αδέλφια περιγράφουν πως αισθάνονταν «ξεχωριστά» δίπλα στον μεγαλύτερο σταρ της εποχής, ενώ εκείνος παρουσιαζόταν σαν μέλος της οικογένειας και «διασκεδαστικός θείος». Πίσω όμως από αυτή την εικόνα, όπως υποστηρίζουν, κρυβόταν μια σκοτεινή πραγματικότητα.

«Η ζωή μου άλλαξε όταν ήμουν 11 ετών»

Ο Έντουαρντ Κάσιο ισχυρίστηκε ότι η κακοποίηση ξεκίνησε το 1993, όταν ήταν μόλις 11 ετών και συνόδευε τον Τζάκσον στην περιοδεία Dangerous.

«Τότε άρχισε να αλλάζει ο κόσμος μου», είπε, περιγράφοντας ότι ο τραγουδιστής άρχισε να τον αγγίζει, να τον φιλά και αργότερα να μοιράζεται μαζί του το ίδιο κρεβάτι.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, η κακοποίηση συνεχίστηκε για χρόνια, φτάνοντας μέχρι και την ενήλικη ζωή του.

Ανάλογες καταγγελίες διατύπωσαν και τα υπόλοιπα αδέλφια, περιγράφοντας περιστατικά που φέρεται να συνέβησαν στο Neverland Ranch, σε ξενοδοχεία κατά τη διάρκεια περιοδειών αλλά και στο σπίτι της οικογένειας, ενώ οι γονείς τους βρίσκονταν σε άλλο χώρο.

Οι καταγγελίες για «Jesus Juice» και χειραγώγηση

Ο Ντόμινικ και η Μαρί-Νικόλ υποστήριξαν ακόμη ότι ο Τζάκσον τους έδινε αλκοόλ αναμεμειγμένο με φαρμακευτικές ουσίες μέσα σε κουτάκια αναψυκτικών, το οποίο αποκαλούσε «Jesus Juice».

Παράλληλα, τα αδέλφια κατήγγειλαν ότι ο τραγουδιστής τούς είχε εκπαιδεύσει να αρνούνται τα πάντα σε περίπτωση που τους ρωτούσαν οι γονείς τους ή οι Αρχές.

«Σου δημιουργούσε φόβο ότι θα καταστρεφόταν η οικογένειά σου αν μιλούσες», ανέφερε ο Ντόμινικ.

Η απάντηση της πλευράς Τζάκσον

Ο δικηγόρος της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον, Μάρτι Σίνγκερ, απέρριψε κατηγορηματικά τις νέες καταγγελίες, κάνοντας λόγο για «απόπειρα οικονομικού εκβιασμού».

Όπως τόνισε, τα μέλη της οικογένειας Κάσιο επί δεκαετίες υπερασπίζονταν δημόσια τον Τζάκσον και υποστήριζαν ότι δεν τους είχε βλάψει ποτέ.

Τα αδέλφια έχουν πλέον καταθέσει αγωγή κατά της περιουσίας του τραγουδιστή, ενώ δηλώνουν πως αποφάσισαν να μιλήσουν δημόσια έπειτα από χρόνια σιωπής και αφού παρακολούθησαν το ντοκιμαντέρ «Leaving Neverland» το 2019.

Ο Μάικλ Τζάκσον είχε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, τις οποίες αρνιόταν μέχρι τον θάνατό του το 2009. Το 2005 αθωώθηκε σε πολύκροτη ποινική δίκη στις ΗΠΑ.