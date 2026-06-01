Λάρισα: Κραυγή απόγνωσης από τους Γόννους μετά τη φωτιά που αφάνισε ελαιώνες και κόπους μίας ζωής

Ιστορίες ανθρώπων που είδαν μέσα σε λίγες ώρες να χάνονται περιουσίες, καλλιέργειες και κόποι δεκαετιών

Πίσω από τους αριθμούς των καμένων στρεμμάτων και τις επίσημες καταγραφές των ζημιών κρύβονται ανθρώπινες ιστορίες που αποτυπώνουν το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε η πρόσφατη μεγάλη φωτιά στους Γόννους του Δήμου Τεμπών.

Μία από αυτές είναι η συγκλονιστική ανάρτηση μίας πληγείσας κατοίκου της περιοχής, η οποία περιγράφει με λόγια που ξεχειλίζουν πόνο το σοκ που βίωσε αντικρίζοντας τον καμένο οικογενειακό ελαιώνα.

Οι φωτογραφίες που της έστειλε ο γιος της από το σημείο της καταστροφής, ήταν αρκετές για να ξυπνήσουν μνήμες που παρέμεναν βαθιά χαραγμένες μέσα της επί δεκαετίες.

«Βλέποντας τις φωτογραφίες από τον καμένο ελαιώνα μας στους Γόννους Λάρισας, αυτές που μου έστειλε ο γιος μου που πήγε να δει την καταστροφή μετά τη μεγάλη πυρκαγιά, και εγώ αρνήθηκα να πάω γιατί δεν άντεχα να δω αυτή τη θλιβερή εικόνα, κοίτα τι θυμήθηκα», γράφει.

Η γυναίκα συνδέει την εικόνα της καμένης γης με μία από τις πλέον τραγικές στιγμές της ζωής της, τον θάνατο του πατέρα της σε εργατικό δυστύχημα όταν εκείνη ήταν μόλις 17 ετών. Όπως αναφέρει, τότε δεν άντεχε ούτε να τον δει νεκρό ούτε να παραστεί στην κηδεία του, φοβούμενη ότι η καρδιά της θα λύγιζε από τον πόνο.

Σήμερα, δεκαετίες αργότερα, η θέα του καμένου ελαιώνα της προκάλεσε την ίδια συντριβή. Όχι μόνο γιατί χάθηκε μια παραγωγική καλλιέργεια, αλλά γιατί χάθηκε ένα κομμάτι της οικογενειακής ιστορίας. Μια γη που, όπως σημειώνει, «χρόνια μας χαρίζει τον πλούτο της και μας θρέφει».

Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Μαυρισμένο έδαφος, καμένα κλαδιά και ελαιόδεντρα που στέκονται όρθια αλλά πληγωμένα από τη φωτιά. Ένα τοπίο που μέχρι πριν από λίγες ημέρες αποτελούσε πηγή εισοδήματος και ζωής για δεκάδες οικογένειες της περιοχής.

Η ανάρτηση κλείνει με μία οργισμένη καταγγελία για το μέλλον της υπαίθρου και την εγκατάλειψη που αισθάνονται πολλοί κάτοικοι των αγροτικών περιοχών. Πίσω από τις λέξεις της αποτυπώνεται ο φόβος ότι η καταστροφή δεν αφορά μόνο τη φετινή παραγωγή, αλλά και τη δυνατότητα των νεότερων γενιών να παραμείνουν στον τόπο τους και να συνεχίσουν να καλλιεργούν τη γη των προγόνων τους.

