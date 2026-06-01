Γιώργος Μαζωνάκης: Με τραύματα στο πρόσωπο στην τελευταία φωτογραφία που ανέβασε

Με τραύματα στο πρόσωπο εμφανίζεται ο Γιώργος Μαζωνάκης στην πιο πρόσφατη φωτογραφία που ανέβασε στα Instagram stories.

Ο γνωστός και δημοφιλής τραγουδιστής, δημοσίευσε μια selfie στην οποία έχει γρατζουνιές στο πρόσωπο, ενώ το αριστερό του μάτι φαίνεται πιο τραυματισμένο και κάτω από αυτό έχει τοποθετήσει και ένα τσιρότο.

Στη λεζάντα του στιγμιότυπου, ο Γιώργος Μαζωνάκης έγραψε χαρακτηριστικά: «Για τόσα δάκρυα που δεν στέγνωσαν με τον χρόνο», ωστόσο δεν εξηγεί πώς προκλήθηκαν οι τραυματισμοί.

