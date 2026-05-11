Γιώργος Μαζωνάκης: Το μπάνιο στα ιαματικά λουτρά των Θερμοπυλών και η έκκλησή του

Στα ιαματικά λουτρά των Θερμοπυλών βρέθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος το προηγούμενο διάστημα βρισκόταν στη βόρεια Ελλάδα, κάνοντας και μία επίσκεψη στο Άγιο Όρος.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής απόλαυσε ένα ζεστό μπάνιο στις ιαματικές πηγές και δημοσιοποίησε ένα βίντεο, στέλνοντας το δικό του μήνυμα για την αξιοποίηση και την ανάδειξη του συγκεκριμένου σημείου.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ακούγεται να λέει: «Κυρίες και κύριοι βρίσκομαι στα Λουτρά των Θερμοπυλών εδώ που ο Λεωνίδας και οι 300 έβρεχαν τις πληγές τους και χαλάρωναν. Ζεστά Λουτρά των Θερμοπυλών. Κάντε κάτι για αυτό».

Τα Ιαματικά Λουτρά των Θερμοπυλών αποτελούν έναν ιστορικό και φυσικό θησαυρό της Φθιώτιδας, γνωστά από την αρχαιότητα για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Η θερμοκρασία του νερού είναι σταθερή στους 40°C και είναι πλούσιο σε θείο, γεγονός που του προσδίδει τις ιαματικές του ιδιότητες.

