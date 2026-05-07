Δείτε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο Άγιον Όρος να μαγειρεύει

Ένα βίντεο από το Άγιο Όρος ανέβασε στα stories του λογαριασμού του στο Instagram, ο Γιώργος Μαζωνάκης, στο οποίο φαίνεται ο ίδιος να μαγειρεύει με έναν μοναχό στην κουζίνα ενός κελιού.

Το βίντεο τραβήχτηκε χθες, καθώς ο τραγουδιστής ακούγεται να λέει πως είναι του Αγίου Γεωργίου για το Παλαιό Ημερολόγιο, γιορτή που εορτάζεται στις 6 Μαΐου.

«Μαγειρεύω μέσα στο κελί μαζί με τον Αρτέμιο και τον Γιώργο που με έφερε εδώ. Σήμερα είναι του Αγίου Γεωργίου για το Παλαιό Ημερολόγιο. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε. Φιλιά από την κουζίνα του Αρσανά», ακούγεται να λέει ο δημοφιλής καλλιτέχνης.

