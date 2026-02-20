Γιώργος Μαζωνάκης: Το πρώτο μήνυμα μετά το χειρουργείο - «Μου λείψατε και σας έλειψα»

Υγιής και έτοιμος να επιστρέψει στην πίστα είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης, μετά το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε, για αφαίρεση πέτρας στη χολή.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής επέστρεψε πριν από μερικές ημέρες σπίτι του και σήμερα έστειλε το πρώτο του μήνυμα, μετά την περιπέτεια της υγείας του, στους θαυμαστές του.

Μέσα από ένα Instagram story, ο Γιώργος Μαζωνάκης ευχαρίστησε τον κόσμο για την αγάπη, αλλά και για τις ευχές για ανάρρωση που έλαβε και ανακοίνωσε πως αύριο, Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, θα ανέβει και πάλι στη σκηνή, ενώ προμήνυσε και μια έκπληξη για όσους βρεθούν στο νυχτερινό κέντρο.

Στο μήνυμά του ανέφερε: «Κύριες και κύριοι καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας και για τα περαστικά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Την Πέμπτη δεν μπόρεσα να εμφανιστώ. Ήμουν σε ανάρρωση. Σας στέλνω αυτό το βίντεο για να σας πω ότι αύριο, Σάββατο, εμφανίζομαι κανονικά. Μου λείψατε και σας έλειψα φαντάζομαι. Το Σάββατο επίσης ετοιμάζω μία έκπληξη στον χώρο. Μαζευτείτε λοιπόν, να κάνουμε ένα ωραίο πάρτι, να κλείσουν τα φώτα και να δούμε τι θα γίνει. Ραντεβού το Σάββατο».

Διαβάστε επίσης