Διακοπές νερού την Παρασκευή (13/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 13 Μαρτίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΧΑΙΔΑΡΙ (ΔΑΦΝΙ)
Τροίας και Ιεράς Μονής, ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
