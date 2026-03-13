Πατέντα της Mercedes θέλει να περιορίσει τη ναυτία στο αυτοκίνητο

Η γερμανική εταιρεία εξετάζει ένα σύστημα που χρησιμοποιεί ρεύματα αέρα και φωτισμό μέσα στην καμπίνα για να μειώνει τη ναυτία που προκαλεί η κίνηση.

Γιάννης Φιλιππάκος

Πατέντα της Mercedes θέλει να περιορίσει τη ναυτία στο αυτοκίνητο
Uli Sonntag
Του Γιάννη Σκουφή

Η Mercedes αναζητά νέους τρόπους για να περιορίσει ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν συχνά αρκετοί επιβάτες κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού: τη ναυτία που προκαλεί η κίνηση του αυτοκινήτου. Μια πρόσφατη πατέντα της εταιρείας περιγράφει ένα σύστημα που στοχεύει στη μείωση των δυσάρεστων συμπτωμάτων.

Η κατάσταση αυτή εμφανίζεται όταν ο εγκέφαλος λαμβάνει διαφορετικές πληροφορίες για την κίνηση του σώματος. Το όργανο ισορροπίας στο εσωτερικό αυτί αντιλαμβάνεται επιταχύνσεις και αλλαγές κατεύθυνσης, ενώ τα μάτια βλέπουν ένα σχετικά σταθερό περιβάλλον, όπως το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Η ασυμφωνία αυτή μπορεί να προκαλέσει ζάλη, πονοκέφαλο, εφίδρωση, κόπωση και σε αρκετές περιπτώσεις ναυτία.

Το φαινόμενο εμφανίζεται συχνά σε παιδιά ηλικίας δύο έως δώδεκα ετών, αλλά δεν περιορίζεται μόνο σε αυτές τις ηλικίες. Σε διαδρομές με πολλές στροφές ή έντονες επιταχύνσεις τα συμπτώματα γίνονται συνήθως πιο έντονα, ενώ οι κλασικές συμβουλές -όπως το να κοιτάζει κανείς τον δρόμο μπροστά- δεν είναι πάντα εφικτές.

Η προσέγγιση της Mercedes δεν βασίζεται σε μηχανικές λύσεις, όπως ειδικά καθίσματα ή τροποποιήσεις στο σύστημα ανάρτησης. Αντίθετα, το σύστημα χρησιμοποιεί συνδυασμό αισθητηριακών ερεθισμάτων μέσα στην καμπίνα, όπως αέρα, φως και ενδεχομένως ήχο.

Κεντρικό στοιχείο είναι τα ελεγχόμενα ρεύματα αέρα που δημιουργούνται από αεραγωγούς τοποθετημένους σε διάφορα σημεία της καμπίνας, όπως τα καθίσματα, τα προσκέφαλα, το ταμπλό ή ακόμη και η οροφή. Η ένταση και η κατεύθυνση του αέρα θα μπορούν να προσαρμόζονται ανάλογα με τις κινήσεις του αυτοκινήτου. Για παράδειγμα, κατά την επιτάχυνση ή το φρενάρισμα η ροή θα αλλάζει κατεύθυνση, ενώ στις στροφές θα δημιουργούνται πλευρικά ρεύματα ώστε να συμβαδίζουν με τις δυνάμεις που αισθάνονται οι επιβάτες.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία ενδέχεται να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία στο μέλλον, καθώς τα ολοένα πιο εξελιγμένα συστήματα αυτόνομης οδήγησης επιτρέπουν στους επιβάτες να διαβάζουν, να εργάζονται ή να χρησιμοποιούν οθόνες κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

