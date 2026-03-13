Εμπρησμός σε συναγωγή στο Ρότερνταμ - Η σύνδεση με την φωτιά στην Λιέγη

Πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 3:30 τα ξημερώματα της Παρασκευής σε συναγωγή στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.

Η πυρκαγιά, η οποία σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας προκλήθηκε από εμπρησμό, σβήστηκε μετά από λίγα λεπτά. Δεν υπήρξαν τραυματίες.

Ένα βίντεο με την ανάληψη ευθύνης για την επίθεση δημοσιεύτηκε αμέσως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είναι παρόμοιο με ένα άλλο βίντεο που δημοσιεύτηκε μετά την επίθεση σε άλλη συναγωγή, στη Λιέγη της Βελγίου.

Αυτές οι εικόνες, που βρίσκονται στην κατοχή των ανακριτών της ομοσπονδιακής αστυνομίας του Βελγίου από την Τετάρτη 11 Μαρτίου, έδειχναν φευγαλέα έναν άνδρα ντυμένο στα μαύρα, με κουκούλα και γάντια, που τον κινηματογραφούσε κάποιος άλλος. Συνοδεύονταν από ένα λογότυπο και επιγραφές στα αραβικά, μερικές από τις οποίες φαίνεται να περιείχαν λάθη.

Η ομάδα που ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, άγνωστη μέχρι τότε, παρουσιάστηκε ως «Ισλαμικό Κίνημα των Ενάρετων Πιστών». Ένα κείμενο που κυκλοφόρησε την ίδια μέρα ανακοίνωνε «την έναρξη των στρατιωτικών της επιχειρήσεων κατά των αμερικανικών και ισραηλινών συμφερόντων σε όλο τον κόσμο».

Σε επικοινωνία με τη γαλλόφωνη δημόσια ραδιοτηλεόραση (RTBF), η ομοσπονδιακή εισαγγελία, που είναι αρμόδια ιδίως για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ανέφερε ότι «διεξάγονται αναλύσεις για την πιστοποίηση της γνησιότητας» και ότι γίνεται εντοπισμός της ανάληψης ευθύνης.

